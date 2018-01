Lokale nyheter

Hvem: Dag Sørås (40)

Hva: Komiker

Aktuell med: Er headliner under torsdagens standupshow på Tivoli Sportsbar i Moss. Dagen etter starter han på en ny Norgesturné.

Du starter din Norgesturné dagen etter showet i Moss, så dette blir en slags generalprøve, ikke sant? Jeg husker Bård Tufte Johansen gjorde noe tilsvarende for et par år tilbake. Hva er det med mossepublikummet som gjør dem til gode testkaniner for komedie?

– Jeg ville ikke akkurat kalt dem testkaniner, men de er et bra publikum. Jeg var på klubben for å teste ut noe materiale i fjor også, og det var veldig gøy. Jeg ville helst ha et show før premieren for å ha ting godt under huden.

Hva ønsker du å formidle med det nye showet ditt, Emokrati?

– Hvis den har noe overhengende tema, må det være den evige spenningen mellom rasjonalitet og følelser. Jeg har en oppfatning av at folk reagerer veldig instinktivt og følelsesmessig, for å så grave seg en skyttergrav uten å høre motargumenter.

Har nordmenn blitt for sensitive i det siste?

– Jeg er usikker, men det er i hvert fall veldig lett å trigge følelser. I sosiale medier kaster dessuten folk seg ofte på toget og viser solidaritet med folk som føler seg krenket.

Tror du at du kommer til å krenke noen med dette showet?

– Da har de i så fall gjort et dårlig forarbeid. Det må de ta på sin kappe. De kommer tross alt for å se meg.

Hvorfor er komedie et så godt virkemiddel for å ta opp mer seriøse samfunnstemaer, egentlig?

– Jeg vet ikke. Jeg kan begynne å prate om noe som er gravalvorlig, så blir folk bare letta når det kommer et morsomt poeng. Jeg tror komedie er avvæpnende. Mitt mål er aldri at folk skal være enige med meg. Selv om det jeg sier er morsomt, betyr ikke det at du har samme ståsted. Jeg prater bare på vegne av meg selv.

Hva er et tema du gjerne skulle tatt opp, men ikke tør på grunn av hvordan folk ville ha reagert?

– Det leter jeg ofte etter, men så langt har jeg ikke klart å finne det. Jeg liker at det er noen potensielle fallgruver, og at jeg ikke vet hvordan det kommer til å gå. Jeg er åpent for alt, så lenge jeg klarer å gjøre det morsomt.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Understanding Power av Noam Chomsky.

Hva gjør deg lykkelig?

– Det er noe så banalt som å se at sønnen, kona og bikkja mi har det bra. Og når jeg klarer å gjøre et skikkelig mørkt tema gøy.

Hvem var din barndomshelt?

– John Barnes.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– At jeg overtenker ting.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da tar jeg det helt med ro. To liter iskrem og fire timer Netflix.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot eller for?

– Ytringsfrihet. Det er ett av de få vedvarende tingene jeg ser på som viktig her i landet.

Er det noe du angrer på?

– Veldig lite, faktisk.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Christopher Hitchens. Jeg tipper han ville hatt en lommelerke på seg, som ville gjort en heisstopp litt bedre, ettersom jeg har klaustrofobi.