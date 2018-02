Lokale nyheter

Hvem: Johanna Lervik (52)

Hva: Kommunalsjef for oppvekst og utdanning i Nittedal kommune.

Aktuell: Får den samme rollen i nye Moss fra 1. juni, og skal bygge opp sektoren fram mot etableringen av kommunen i 2020.

Du skal administrere skoler og barnehager når Moss og Rygge blir én kommune, hvordan tror du det blir?

– Det tror jeg blir veldig spennende. Jeg skal også jobbe med helse opp mot barn og unge, og det blir gøy å få være med og bygge opp dette viktige tjenesteområdet i nye Moss.

Hva blir den viktigste oppgaven i startfasen?

– Å bli bedre kjent med kommunene, prosjektet og alle menneskene jeg skal jobbe med. Deretter handler det om å prioritere oppgaver innenfor oppvekstsektoren i den nye kommunen.

Hvor godt kjenner du til Moss og Rygge fra tidligere?

– Veldig lite, må jeg innrømme. Jeg kjører ofte forbi på vei til Sverige (er svensk, journ.anm.), men jeg har satt meg litt inn i hvordan de jobber i forbindelse med søkeprosessen.

Hva er din visjon for barn og unge?

– At alle barn, unge og familier skal oppleve at de tilbys gode tjenester. Vi skal ha barnehager og skoler som gir ungene en god start, der hvert enkelt barn blir sett og opplever mestring – og som gir ekstra støtte og oppfølging til de som trenger det. Det langsiktige målet er å få flere gjennom videregående skole. Da må det legges et godt grunnlag. Barn og unge skal oppleve et trygt miljø, fritt for mobbing og trakassering, og med et tydelig fokus på både psykisk og fysisk helse.

Du har tidligere hatt suksess med kreative rekrutteringsmetoder, blant annet gjennom sosiale medier. Er dette noe du tar med deg inn i ny jobb?

– Ja, å være kreative og satse mer på digitale plattformer tror jeg alle kommuner har godt av. Det gjelder blant annet innen rekruttering, for det blir stadig tøffere konkurranse om arbeidstakerne.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jeg tror det må bli Harry Potter-bøkene, som jeg har lest for barna mine. Vi har til og med oppkalt hunden vår etter Hermine, så de bøkene betyr mye for familien vår.

Hva gjør deg lykkelig?

– Å være sammen med familien. Gjerne ved sjøen, og aller helst i den svenske skjærgården.

Hvem var din barndomshelt?

– Jeg kommer ikke på noen spesielle, har du noen forslag?

Hva med Pippi Langstrømpe?

– Ja, jeg går for henne. Hun er en tøff, svensk jente som tør å gjøre ting hun ikke kan, og får det til.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Det må være utålmodigheten. Jeg blir fort frustrert når ting ikke fungerer som det skal, og spesielt det tekniske.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da reiser jeg, eller tar en skikkelig fest med gode venner.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller imot?

– For barns rettigheter og mot alle krenkelser av barn.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Barack Obama. Det ville vært interessant å høre om hans erfaringer som president. Han har holdt mange gode taler, og det virker som han har mye bra å dele.