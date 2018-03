- Kastet boks med potetsalat på Kiwi-ansatt og truet med å «voldta henne i alle hull»

Lokale nyheter

Mannen i 40-årene er blant annet tiltalt for å ha truet med straffbare handlinger som er egnet til å framkalle alvorlig frykt hos den som ble truet, når han 23. mai skal forsvare seg i Moss tingrett.

Skal ha truet kunde

Handlingene det gjelder fant sted i en Kiwi-butikk i Moss i fjor sommer, da mannen først skal ha gått løs på en kvinnelig ansatt i butikken. Uten at forhistorien er kjent, annet enn at mannen var ruset og sint, skal han altså ha grepet fatt i en boks med potetsalat og kastet den etter den ansatte slik at den traff henne i ryggen. Deretter skal han ifølge tiltalen ha kalt henne for «hore» og sagt han «skulle voldta henne i alle hullene hun hadde» eller lignende.

Deretter skal samme mann ha konfrontert en mannlig kunde ved å gå opp i ansiktet på ham og uttalt at han «skulle knuse ham».

Skal ha truet med kniv

Mannens utagerende og truende oppførsel skal ikke ha stoppet der, selv om han nå fikk tilkalte politifolk å hanskes med. For på vei til arresten – i politibilen – skal han ha sparket kraftig i bilens bakdør og kalt en politibetjent «jævla idiot» og servert andre skjellsord. Han er anklaget for ved samme anledning å ha oppbevart åtte gram hasj og flere tabletter i underbuksa. Mer hasj skal det ha vært å finne på bopelen hans.

Også ved en annen anledning den samme sommeren skal han under transport til arresten ha liret av seg ukvemsord, som «hore» og «luremus», mot en kvinnelig politibetjent. Også da skal han ha sparket i en bildør.

Hendelsene på Kiwi var heller ikke et engangstilfelle, ifølge tiltalen. I en tatoveringssjappe noen uker tidligere skal han ha blitt så provosert av at hans kjæreste ikke var ønsket i butikken, at han hissig og beruset truet ansatte og kunder med kniv. Den samme kniven, med et blad på cirka ti centimeter, er han tiltalt for å ha båret ulovlig.

– Rundstjal bedrift

Mannen må samtidig svare for anklager om flere tyverier. Blant annet skal han i fjor sommer ha banet seg adgang til næringslokaler i Moss ved å krype gjennom et vindu og deretter bryte opp dørene. Fra lokalene skal han ha tatt med seg flere bærbare datamaskiner, mobiltelefoner, ryggsekk med ladekabler og annet datautstyr, minnepenner, kontanter, frimerker, et kamera, høyttaler, vin, USB-plugg, dockingstasjon en lommebok med mer – eventuelt ha medvirket til det.

Tiltaltes forsvarer, advokat Jan Kristian Kvanvik har foreløpig ingen kommentar til hvordan tiltalte stiller seg til anklagene eller skyldspørsmålet.