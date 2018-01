Kamp om posisjoner i «nye» Ap

Lokale nyheter

I dag er det Shakeel Rehman og Vigdis Marie Holm som er ledere i henholdsvis Moss og Rygge Arbeiderparti. Begge trekker seg tilbake når de to partilagene nedlegger seg selv, og oppstår på nytt som «nye» Moss Arbeiderparti. Forberedelsene har pågått i nærmere halvannet år, og 10. februar har begge lagene hvert sitt årsmøte, hvor de formelt kommer til å legge ned partilagene. Deretter kommer de sammen for å stifte «nye» Moss Ap.

Vigdis Marie Holm forteller at det har vært konstruktive drøftinger om både det nye partilagets organisasjon, kultur og vedtekter.

Maktfordeling i Moss

– Kort tid etter årsmøtet vil det bli satt i gang et omfattende programarbeid, som skal lede fram kommunevalgkampen i 2019, sier hun.

Shakeel Rehman gleder seg til å bruke mer tid som gruppeleder i Moss Arbeiderpartis bystyregruppe, men henviser til valgkomiteen når det gjelder hvem som skal bekle vervene i det nye partilaget.

Hans Jørn Rønningen fra Rygge Ap er sentral i valgkomiteen, sammen med Tomas Colin Archer fra Moss Ap.

– Vi kommer ikke bort fra at arbeidet i valgkomiteen speiler en forskjell på partilagene i Moss og Rygge. I Moss er det et prinsipp at det skal være en maktfordeling mellom bystyregruppa og partiorganisasjonen. Det prinsippet betyr blant annet at ordfører og gruppeleder i bystyret ikke skal være ordinære styremedlemmer.

Prinsipp

I Rygge har vi ikke et slikt prinsipp, og dermed har vi vært åpne for at ordfører Inger-Lise Skartlien skal kunne være styreleder. Hvis begge parter holder fast på hvert sitt prinsipp, så kommer vi ikke til å komme til enighet. Målet vårt er kunne legge fram en enstemmig innstilling. Det er derfor sannsynlig at valgkomiteen vil innstille på et styre med ni medlemmer. I dette styret vil ordførerne i begge kommuner ha møterett, med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Det samme vil gjelde gruppelederne i de to kommunestyrene og gruppelederen i fylkestinget. Hvis Moss eller Rygge Ap hadde hatt en stortingsrepresentant, ville også vedkommende fått tilsvarende møterett i det nye styret, sier Rønningen.

– Men er denne løsningen akseptabel for deg?

– Mitt førstevalg til styrelederposten var Inger-Lise Skartlien. Men det er klart at det ikke vil få flertall i valgkomiteen. Det er derfor lite hensiktsmessig å holde fast ved et standpunkt som likevel ikke vil bli vedtatt.

– Dette styrevalget er vel også en posisjonering fram mot ordførervalget for den nye storkommunen fra 2019?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere nå, sier Hans Jørn Rønningen.