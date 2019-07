Jubileumsviner til Mossejubileet 2020

Han er for tida på ferie, men kan ikke helt slippe tak i prosjektet med å forberede byens store jubileum i 2020.

Vin med Mosse-etiketter

Det er vinimportør Divinum AS som lansere vinene «MOSS 2020». Både den røde og hvite vinen kommer fra Spania, og Arne Sneen i Divinum AS håper at dette skal bli vintyper som vil bli populære i mosseregionen.

I 2016 var Arne Sneen med på å lansere to Narvik-viner; Rallar – og Svarta Bjørn-vinen.

– Narvikingene er stolte av byen og historien sin, og folk i Narvik synes det var stas å sette en flaske Narvik-vin på bordet når de fikk gjester, og mange ble nok gitt bort som gaver. Jeg tror at vi kan oppleve den samme positive patriotisme i forbindelse med historiene til Moss og Rygge, sier Arne Sneen.

Kråker og gullsporer

Han forteller at selskapet lanserer de to mossevinene med utgangspunkt i regionens historie. Motivene på etikettene er en illustrasjon av symbolene som er velkjent for innbyggerne i både Moss og Rygge. Etikettene er norskspråklige, og prydes av kråker og gullsporer; de to symbolene på Moss og Rygge.

– Rødvinen er produsert på den opprinnelige spanske druen Tempranillo, og druene Merlot og Syrah, som begge opprinnelig ble dyrket i Frankrike. Hvitvinen baseres på druene Sauvignon Blanc og Chardonnay. Vinflaskene kommer til å skille seg ut i Vinmonopolets hyller med sitt lokale særpreg, mener Arne Sneen.

Han regner med at både enkeltpersoner og hotell- og restaurantbransjen vil benytte anledningen til å servere vin med lokal forankring i jubileumsåret.

– Vil Mossevinene bli faset ut etter at byjubileet er avsluttet ved utgangen av 2020?

– Ja, jeg regner med at dette vil være en vin som byens befolkning vil forbinde direkte med byjubileet, sier Arne Sneen.

– Alt er i rute

Trygve Nordby setter pris på de mange initiativene som blir tatt i forbindelse med byjubileet.

– Vi er i rute, men samtidig er hele jubileumsfeiringen en kontinuerlig prosess. Det kommer til å bli en rekke arrangementer gjennom hele året. Og det er naturlig at en del kommersielle aktører ønsker å promotere sine jubileumsvarer på denne siden av nyttår, slik at de kan få nyttiggjort hele 2020. Jubileumskomiteen kan ikke organisere alle aktiviteter. Men vi har dyktige samarbeidspartnere. Organisering av mat og drikke, som skal presenteres kommersielt, blir overlatt til «Moss i sentrum», sier Trygve Nordby.

15. oktober i år

Han forteller at hele årsprogrammet for jubileet skal lanseres 15. oktober i år.

– Vi bruker naturligvis Facebook og flere andre sosiale medier aktivt. Men vi skal også lage en tradisjonell brosjyre som skal spres i alle postkasser i følgende sju kommuner: Moss, Rygge, Råde, Våler, Hobøl, Vestby og Horten.