Ingen avklaring

Det sier politiadvokat Sigrun Våge i Sør-Øst Politidistrikt.

– Vi sendte vår henvendelse til Sjøfartsdirektoratet i mars, og har fått beskjed om at det kan ta noe tid før direktoratet kan levere en rapport, sier Sigrun Våge.

Kommunikasjonssjef Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet forteller at de mottok henvendelsen fra politiet den 27. mars.

– Det var rett før påske, og våre fagfolk har så vidt på-begynt arbeidet, sier han.

– Ikke hørt noe

Adm. direktør i Bastø Fosen, Øyvind Lund, avventer politiets etterforskning.

– Jeg vet at politiet etterforsker ulykken, men vi har ikke hørt noe fra dem.

– Det har gått tre måneder siden ulykken; synes du det tar for lang tid å få fram en konklusjon?

– Jeg er ikke så godt kjent med hva slags rutiner som gjelder i slike etterforskninger, så tidsaspektet har jeg ikke noe formening om. Mens etterforskningen har pågått, har vi jo fått koronapandemien. Så i de siste ukene har jo alt i samfunnet gått ganske langsomt.

– Selskapet AEH Trucking, som eier bilen som veltet, har krevd erstatning fra Bastø Fosen. Har det skjedd noe mer i erstatningssaken?

– Nei. Dette er en sak som forsikringsselskapene håndterer. Jeg regner med at også forsikringsselskapene avventer politiets rapport, sier Øyvind Lund.

Må sitte i bilene

Da lastebilen veltet på ferjas bildekk, knuste den en personbil, og flere andre biler fikk skader. Til alt hell var det ingen mennesker i disse bilene under overfarten. Det er faren for ulykker som er årsak til at det er vanlig praksis å forlate bilene under overfarten mellom Moss og Horten. Men siden 12. mars har det vært annerledes.

– For å hindre spredning av koronavirus anbefaler vi alle passasjerer som kommer med bil, om å bli sittende i kjøretøyet under overfarten. Dette er lovlig på åpne dekk, slik vi har på de nyeste ferjene våre.

Men vi har også to eldre ferjer; Bastø I og Bastø II. Her har vi også et nedre dekk. Vanligvis skal ingen sitte i bilene i et lukket område, men vi har fått dispensasjon fra Sjøfartsdirektoratet. Forutsetningen er at vi sørger for vakthold på bildekket.

Trafikken har gått drastisk ned de siste ukene, og for øyeblikket har vi tatt Bastø II ut av drift. Bastø I har færre avganger enn det som er normalt, og det er sjelden vi trenger å bruke det nedre dekket, sier Øyvind Lund.

For å hindre smitte mellom trafikanter og billettører tar Bastø Fosen nå kun betaling med kort på selvbetjente terminaler, samt Vipps eller AutoPASS-brikke. Salongen er åpen for passasjerene, men det er ikke servering i kafeen.

– Vi henstiller til alle våre passasjerer til å holde avstand og følge de anbefalinger som er gitt av Folkehelseinstituttet, sier Øyvind Lund.