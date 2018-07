Lokale nyheter

Natt til 9. juni, midt under musikkfestivalen Lyse Netter, brøt noen seg inn til House of Foundation (HoF) og tømte et brannslukningsapparat i lokalene deres.

En beruset mann ble pågrepet av politiet, mistenkt for å ha utført hærverket. Saken ble først omtalt av Moss Avis.

– Det er helt hårreisende at én persons villfarelser kan få så store implikasjoner. Det er ganske store summer vi snakker om. I den grad man kan få fylleangst, må dette ha vært en fylleangst av dimensjoner, sier HoF-leder Martin Sørhaug.

Halvannen måned uten inntekter

På lørdag, seks uker senere, åpner kunstnerkollektivet og litteraturhuset dørene igjen. Da har de mistet mesteparten av sommerens inntekter fra blant annet kafédrift og boksalg.

– Det har vært en utfordrende periode. Vi har ikke hatt noen inntekter. Det begynner vi å kjenne ganske godt nå, sier Sørhaug.

I fjor solgte de varer og tjenester i kassa for nærmere 400.000 kroner i samme periode.

– I tillegg kommer alt vi selger på nettet, så det er snakk om store summer, forklarer Sørhaug.

Selskapet er dekket gjennom ulike forsikringer, men hvor stor dekningsgrad de får, og dermed hvor mye de faktisk sitter igjen med til slutt, er foreløpig ikke klart.

Konsert først i september

Foruten det rent økonomiske aspektet, er det også andre konsekvenser av å holde stengt i seks uker om sommeren.

– Vi mister kanskje et publikum som følge av dette. Vi har også måttet avlyse en del selskaper. Det har ikke vært gøy, sier Sørhaug.

Selv om dørene åpner igjen på lørdag, er det fortsatt et stund igjen til neste store arrangement i lokalene i Møllebyen. Først den 14. september er det foreløpig planlagt at neste konsert blir.

Da spiller Michael Krohn på House of Foundation. Før det er det ventet at det også vil bli holdt noen mindre kveldskafékvelder i lokalene.