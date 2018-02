Lokale nyheter

Med sju påmeldte serielag (inkludert A-lag) er MFK påkrevd å ha tre kretsdommere disponible. Klubben har dog slitt med rekruttering av dommere, og sto inntil nylig uten en eneste én. Det har vært situasjonen i tre år, og har utløst gebyrkrav fra fotballkretsen på 12.000 kroner per sesong.

Med den erfarne håndball- og fotballdommeren Øystein Gulljord inn som dommerkoordinator, mener klubben å ha tatt et stort steg i riktig retning. For nå skal dommerne rekrutteres internt og gi en lysere framtid.

Gulljord har bak seg 29 år som håndball- og fotballdommer for klubber som Hølen, Rapid, Tronvik og Ås.

Hele guttelaget på kurs

– Hvis jeg får det som jeg vil, skal alle de nesten 50 guttelagsspillerne (15-16 år) våre ta klubbdommerkurs. Så har de i alle fall teorien i bunnen, og har alle muligheter til å satse videre, sier Gulljord.

MFK ønsker ikke bare å rekruttere enkeltdommere på kort sikt, men å bygge opp et dommermiljø og skape en kultur for dommerutvikling, forteller styremedlem og leder av barne- og ungdomsavdelingen, Runar Borgersen.

– Den enkle utveien ville vært å hente to-tre etablerte dommere, men vi tror på lang sikt at det er bedre å utvikle dommerne våre selv. Og da er dette prosjektet en fin start, sier han.

Vil stoppe praten

Etter vinterferien kalles hele guttelaget inn til møte. Borgersen og Gulljord har tro på god respons fra de unge spillerne. Etter klubbdommerkurset, som tas for å kunne dømme 5-12-åringer, blir det opp til hver enkelt om man ønsker å satse videre på å bli godkjent kretsdommer.

– Jeg har vært med på et lignende prosjekt i HK Rygge, hvor vi lyktes med dette. Jeg har tro på at dette er rette medisinen også for MFK. Premissene ligger godt til rette når klubben har en person som brenner for det, som Runar Borgersen, og klubben ser viktigheten av å beholde spillere som kanskje gir seg med fotball i ung alder. Praten går om dommermangelen i MFK nå, men det blir moro å se om et par år hva vi kan vise at vi har fått til, sier Gulljord.

– Send dem som har lyst

MFKs satsing på intern dommerrekruttering er noe mange andre klubber har holdt på med i mange år, ifølge dommerkontakt Runar Tønnesen i Østfold Fotballkrets, men han er glad for at MFK tar grep og er positiv til å ta imot guttelagsspillerne på kurs til høsten.

– Men jeg anbefaler at de sender dem som selv har lyst, sier han.

Med dommerprosjektet ønsker MFK også å løfte holdningene til dommere blant foreldre og trenere samt bli flinkere til å legge til rette for gjestende dommere ved bruk av kampverter, som blir stadig vanligere i breddeklubbene.

38 av 70 klubber må betale

Kravet til klubbene er én kretsdommer per tredje påmeldte serielag fra 13 år og oppover. Moss FK med sine sju lag er dermed pålagt å ha tre registrerte dommere, men har i dag bare én.

Østfold Fotballkrets har per nå drøyt 80 medlemsklubber. Av de cirka 70 klubbene med ungdoms- og seniorlag, er det 38 klubber (over halvparten) som ikke oppfyller kravene til antall godkjente dommere.

11 klubber har flere dommere enn de er pålagt, og blir dertil kompensert for det.