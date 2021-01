Han var riksbestefaren fra Moss

– Den utnevnelsen tar jeg imot, sa mossepatriot Bjarne Runhovde med et smil. Programmet ble sendt 11. mai 1984. Da var Runhovde blitt 69 år, og gledet seg over tilværelsen som bestefar. I NRK-programmet sang han to av sine egne viser; begge to handlet om bestefarsrollen.

Bjarne Runhovde var en kjent mann; mest i Moss, men også på riksplan. Han var aktiv motstandsmann under annen verdenskrig, og var med på å produsere og distribuere illegale aviser. Han skrev også mange dikt, der han hyllet friheten. På nettstedet "Minner fra krigen" forteller Egil Lyngholm historien om et dikt som Aftenposten publiserte på sin førsteside en av maidagene i 1945. Lyngholm deklamerte diktet "Norge":

"Vi ser deg ved fjell og lier/ved elver og skog og sti/Vi venter og lengter og tier/Til du en gang atter er fri/Den ild du har tent, den skal brenne/Om kampen går hardt eller stridt/Og vardene rundt de skal tenne/Den dagen da landet er fritt/I stormvær i storm og stille/Vi kjenner vårt land igjen/Med fjellene mørke og ville/Vi hilser deg vel møtt igjen!

Aftenposten krediterte selveste Nordahl Grieg for dette diktet. Bjarne Runhovde var fornøyd med å bli sammenlignet med Grieg, som ble regnet som Norges mest markante dikter i sin levetid. Men Runhovde kontaktet likevel Aftenposten, og ba likevel om en korreksjon i form av en tre-spalter på avisas førsteside. – Og det fikk han. Da var Bjarne Runhovde fornøyd, minnes Egil Lyngholm.

Bjarne Runhovde var en entusiastisk mossing. Han var sterkt involvert i teater- og revyoppsettinger i byen. På 1930-tallet var Runhovde leder i Moss Idrettslag, mens Rolf Larsen var leder i Jeløy IF (senere Sprint-Jeløy). De to idrettsorganisasjonene konkurrerte om å lage de beste revyene, og Bjarne var en aktiv tekstforfatter. Han var også en ivrig amatørskuespiller, og bekledde mange ulike roller. Ved Mosseutstillingen i 1937 var han med i 17. mai-paraden gjennom byens gater, der han var utkledd som Eidsvoldmannen Gregers Winther Wulfsberg. Samme år var han redaktør i Moss Dagblad, og der hadde han lange arbeidsdager. I 1938 var Bjarne Runhovde innkalt til Garden. Da han vendte tilbake fra militærtjenesten begynte han i fast jobb ved Moss Bomulsvæveri A/S. Det var hans onkel som eide bedriften.

I 1942 var det smått med aktiviteter i Moss. Da Moss Studiescene satte opp skuespillet "Bryllupsfondet" på Moss Hotells teaterscene, var det tydelig at dette dekket et behov. Folk gikk "mann av huse" for å se forestillingen. Både Aftenposten og flere andre riksmedier tok turen til Moss, og teaterstykket fikk god omtale.

Moss Studiescene satte også opp "Den store barnedåpen" av Oskar Braaten og Vilhelm Krags "Baldevins bryllup". Men den største suksessen sto Bjarne Runhovde for. Han fikk sitt forfattergjennombrudd med syngespillet "Våkn opp, Wik". Musikalen ble spilt for fulle hus fem ganger i Parkteatret og fem ganger på Moss Hotell. Det var til sammen 5.000 tilskuere som så oppsettingen. Og syngespillet ble i tillegg vist i både Sarpsborg og på Mysen. Det populære dansebandet Lucky Fellows, ledet av Ragnar Hermansen, sto for musikken. Det er verdt å merke seg en rekke andre kjente mossinger som spilte i orkesteret; Karl Wisth, Per Jansen, William Eriksen, Odd Holme, Stein Sverre Jørgensen og Odd Pedersen.

Bjarne Runhovde vekslet mellom ulike roller gjennom krigsårene, og han var en produktiv forfatter. De mest alvorlige diktene var viet til motstandskampen. I 1944 skrev han blant annet "Vi senker våre faner":

Da Bjarne Runhovde ble intervjuet av Odd Grythe i 1984, klemte han til med en hyllest til Moss. Og han var en sann bypatriot i hele sitt liv. I 1947 deltok han aktivt på byfesten i Moss. Byens 225 års jubileum skulle vært feiret i 1945, men da var krigen akkurat avsluttet, og det var få muligheter til å organisere en storstilt feiring. Derfor ble det vedtatt å ta en forsinket feiring i 1947, der oppmerksomheten ble rettet mot byens mangfoldige industri og byens sterke arbeiderklasse. Mottoet var "Moss vil – hjelp til". Det ble laget en Mossefilm: "Moss i arbeid og fest", der Bjarne Runhovde var tekstleser. I et historisk opptog stilte amatørskuespillere fra teatermiljøet i Moss opp som soldater; i uniformer fra Napoleonstiden. Bjarne Runhovde på nytt opptrådte som Gregers Winther Wulfsberg. Mens Aimar A. Sørenssen som fikk æren av å spille danskekongen Christian Frederik. Den ekte kong Haakon VII besøkte Moss i anledning det forsinkede byjubileet.

