Frykter vakuum når private trekker seg ut

Lokale nyheter

– Vi går sommeren i møte med 83 brukere av hjemmesykepleie pluss 138 brukere av praktisk bistand, som får sine tjenester levert av private aktører, sier Høyres gruppeleder i Moss, Sissel Rundblad.

Hun peker på at ordningen med fritt brukervalg er blitt forkastet av de rødgrønne partiene, og at tjenestene skal erstattes av kommunalt ansatte. Rådmannen orienterte nylig formannskapet om at en del leverandører av hjemmebaserte tjenester kommer kommunen i forkjøpet, og sier opp avtalene før tida. Utgangspunktet er at avtalene løper til september 2018.

– Men når de private selskapene avslutter sitt arbeid noen måneder tidligere, vil det bli et vakuum før den kommunale hjemmetjenesten blir skikkelig etablert. Det kan få store negative konsekvenser for mange brukere, frykter Rundblad.

Ny rapport i mars

Leder av helse- og sosialutvalget, Irene Hetman Landgren (Ap), ble overrasket da hun fikk vite at selskaper som Orange Helse, Prima Omsorg og Seniorstøtten ville trekke seg ut allerede rundt april-mai i år.

– Vi hadde regnet med at selskapene ville bli i Moss til avtaletiden løper ut i september. Dette fører til en forsering av prosessen med å rekruttere medarbeidere, sier hun.

– Kan disse selskapene trekke seg ut før avtaletiden går ut, uten at det får noen konsekvenser?

– Jeg forholder meg til rådmannen, som så langt ikke har hatt innvendinger mot at selskapene gir seg før tida. Men jeg har bedt rådmannen om en ny rapport til vårt møte i helse- og sosialutvalget 6. mars. Så langt ser det ut til at rekrutteringsprosessen går bra. Jeg blir ikke bekymret for situasjonen før jeg eventuelt får melding om at vi ikke greier å oppfylle pliktene vi har overfor alle brukerne, sier Landgren.

Kommunalsjef Gro Gustavsen sier at det er lagt en solid plan for å sikre at ingen brukere skal bli skadelidende når de private leverandørene trekker seg.

Ideologisk

– Jeg er helt uenig i avviklingen av fritt brukervalg i Moss. Det er særdeles uheldig å fjerne tilbudet et drøyt år før kommunevalget 2019. Hvis det blir en borgerlig valgseier, blir det igjen åpnet for private leverandører av helsetjenester – både hjemmebaserte og drift av sykehjem. Det blir i tilfelle svært uforutsigbart for brukerne, og for alle ansatte hos private aktører, sier Sissel Rundblad.

Landgren svarer at Høyre dermed setter saken på hodet.

– De borgerlige partiene bør vel vente med slike konklusjoner til det er gjort en evaluering av kommunale hjemmetjenester om to år. Ellers blir det kun en ideologisk begrunnelse for å privatisere tjenestene på nytt.