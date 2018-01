Fra nach til MGP

Lokale nyheter

Låten «Moren din» har fått mye oppmerksomhet på grunn av teksten. Den handler om å være forelsket i moren til kompisen sin. Hvordan var det å skrive den?

– Det var mye latter involvert. Vi skrev den i kjelleren til mamma og pappa, mens de satt oppe i stua. Ettersom vi var der vi var, kom Vidar med ideen om at mamma var veldig flott. Jeg elsket kanskje ikke ideen sånn umiddelbart, men ga det et forsøk. Vi gikk senere opp og testet låten på mamma og pappa. De lo godt.

Så den er inspirert av virkeligheten?

– Vidar påstår at den er det, men det er så klart et humoristisk element her. Det er et snev av virkelighet, som Vidar har forsterket litt.

Du ble først ordentlig kjent gjennom din Idol-deltakelse i 2006, der du endte på 2. plass. Nå er du med i musikkprosjektet til Vidar André Mohaugen, kalt Vidar Villa. Hvordan har veien dit vært?

– Veldig tilfeldig og gøy. Vi ble kjent i 2011, da vi studerte sammen på markedshøyskolen. Jeg hjalp ham litt med noen morsomme nachspiel-viser han hadde laget på gøy. Så var det noen som mente at det hadde vært artig å gi ut én av låtene. Tanken var at hvis vi synes dette er bra, så er det kanskje andre som synes det også.

Hva synes du om sjansene deres i MDG-finalen?

– Vi deltar nok på litt andre premisser enn andre artister. Det er vanskelig å si hva sjansene våre er, men jeg tror vi kommer til å gjøre det bra. Det skal mye til for at vi vinner, men målet vårt med dette er først og fremst å lage et kult show.

Hva er det neste som står på blokka etter dette?

– Vi skriver veldig mye musikk om dagen og kommer til å gi ut singler jevnlig etter MGP. Så blir det masse konserter utover våren og sommeren. Vi kommer også til Østfold, blant annet under Larkolluka.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Outliers av Malcolm Gladwell.

Hva gjør deg lykkelig?

– Å ha det gøy med venner og familie, i tillegg til å jobbe med musikk.

Hvem var din barndomshelt?

– Helikopterpiloten i TV-programmet Airwolf og fotballspilleren Robbie Fowler. Litt senere, i ungdomsskolealder, så var det Jack White i White Stripes.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Alle rundt meg sier at jeg står på, men jeg synes selv at jeg er ganske lat, egentlig. Det plager meg litt.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Det er når jeg har mye å gjøre, men ender opp med bare å se på Youtube-videoer i stedet.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Mot det å gå i demonstrasjonstog. Jeg tror at så fort man blir så engasjert i noe at man er villig til å gå i tog, blir det vanskelig å se ting nyansert.

Er det noe du angrer på?

– At jeg ikke satset mer på musikken tidligere i livet.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Elon Musk.