Fikk 2,3 mill. i erstatning for «ødelagt liv» - sølte bort pengene på narkotika

Lokale nyheter

Mannen hadde vært på fest denne sommernatten i fjor, da en ansatt i havna i Moss fikk øye på båten hans. Den havneansatte mente båten hadde vært i kontakt med en forbipasserende båt før han hørte et smell fra domfeltes båt, som begynte å drive. Nå var det grunn til å varsle politiet, mente han.

Da ordensmakten fikk tatt seg ut til den drivende båten, fant de mannen sovende bak rattet. Og i båten – nesten to liter GHB i en bensinkanne samt 0,28 gram amfetamin, til sammen verdt rundt 10.000 kroner.

2,3 mill. for «ødelagt liv»

Dette nektet mannen gjennom hele saksgangen å være skyldig i besittelse av. Han har forklart at venner fra rusmiljøet var med i båten og at stoffet må ha vært deres. Han hevdet også at en annen kjørte båten hjem fra fest. Dette festet ikke retten lit til.

Han fortalte også i Moss tingrett om et tøft ungdoms- og voksenliv, preget av rus, institusjoner og mangel på utdannelse. For noen få år siden saksøkte han staten for et «ødelagt liv», og ble tilkjent 2,3 millioner kroner i erstatning. Alt dette har han brukt opp på narkotika og annet forbruk.

Ringte selv politiet

Etter sommernatten i båten, ble mannen enda et par ganger tatt for besittelse av narkotika både i Moss og i Oslo. Og underveis i politiarbeidet fram mot en tiltalebeslutning, tok han selv kontakt med politiet for å erkjenne et lovbrudd fra tidlig i 2016. Da ble en venninne tatt med 20 liter GBL, et sterkere konsentrat av GHB, verdt bortimot 30.000 kroner. Han innrømmet at stoffet var hans.

Erkjennelsen på eget initiativ samt dette alvorligste forholdets liggetid på 19 måneder før det havnet i rettsapparatet, bidro til at påtalemyndigheten og retten mente det måtte gi kraftig strafferabatt for lovbrudd han egentlig skulle hatt godt over et år i fengsel for.

Åtte måneder

Andre hensyn tatt i betraktning, og det skjerpende faktum at hans manglende tilståelse for besittelse av stoffet i båten førte til en mer tidkrevende og kostbar runde i retten, ga mannen til slutt åtte måneder i fengsel. Straffen må han sone denne gang. Han er tidligere dømt flere ganger for narkotikalovbrudd, men sakene har endt med samfunnsstraff og betingede dommer.

Retten påpekte denne gang om stoffet han ble funnet skyldig i besittelse av:

«Selve mengden innebar mange brukerdoser og dermed en stor spredningsfare».