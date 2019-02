Hvem: Anne-Lene Bjerketvedt (50)

Hva: Salgsansvarlig på Dyre Gård i Rygge.

Aktuell: Gården leverer økologisk eplemos til Moss Finbakeris nye, kortreiste eplekake, som lanseres denne uka.

Hvorfor har Dyre Gård inngått et samarbeid med Moss Finbakeri?

– Baker Petter Lund i Finbakeriet tok kontakt med oss, da han ønsket å bruke økologisk epler fra lokalmiljøet i sine bakverk. Vi er opptatt av tradisjonsmat, og det er Petter Lund også. Vi har et samarbeid med Moss Finbakeri når det gjelder eplemos i wienerbrød. Den kan også brukes i «tilslørte bondepiker», men da mest som dessert i bakeriets lokaler. For dette er et produkt med krem, og det er dermed ikke lagringsdyktig. Men nå blir det tatt et nytt steg i samarbeidet. Bakeriet har drevet med prøving og feiling i en lengre prosess, og har nå kommet fram til en eplekake med smak de kan selv mener er både sunn og svært god.

Hva gjør denne eplemosen så spesiell?

– Vi bruker ikke konserveringsmiddel, og den inneholder kun 8,6 prosent sukker. Eplemosandelen i Finbakeriets kake er på hele 35 prosent. Lavt sukkerinnhold, en god kombinasjon av sødme og syrlighet og en stor andel eplemos, gjør denne eplekaka til noe spesielt. Foreløpig er det klart for å sende de 300 første eplekakene ut på markedet. Og Moss Finbakeri har i første rekke et samarbeid med et stort antall Rema-butikker, som nå skal selge kaka.

Har dere stabilisert veksten på Dyre gård?

– Ja, jeg tror vi er i ferd med å stabilisere oss. Vi har til sammen 35.000 trær, og Norges største eplegård.

Norges største økologiske gård, mener du vel?

– Nei. TV 2 gjorde en research på dette da den kjente kokken i «God Morgen Norge», Wenche Andersen, presenterte våre produkter i programmet. De konkluderte med at Dyre Gård var landets største eplegård.

Det har ikke vært noe mål å bli Norges største, men når vi først har kommet dit, er det jo greit å bruke det i markedsføringen. Vi begynte med økologisk produksjon i 2008, og fikk en del pepper fra mange som mislikte økologisk produksjon den gang. Men vi har vist at produktene er gode, både i utseende og smak, og synet på økologisk produksjon har heldigvis endret seg med årene.

Hva slags epler dyrker dere?

I 2018 hadde vi full innhøsting på alle trærne, med eplesortene Rød Aroma, Discovery, Santana og Holsteiner Cox. Vi har i flere år satset mest på eplemost, og gården har et eget presseri. Rød Aroma er den mest kjente eplemosten. Den har god sødme, men er også litt syrlig. Dette eplet har lang lagringstid. Vi produserer også økologisk EpleSnacks som er et alternativ til sukkertilsatte fruktsnacks. Vi jobber stadig med å utvikle nye produkter. I fjor var økologisk Holsteiner Cox i finalen i konkurransen «Det norske måltid 2018». Vi er ganske stolte av det vi har oppnådd.

Hvilke kunder har Dyre Gård?

– Vi selger mye eplemos til hotell- og restaurantnæringen. Og en del til cateringselskaper. Ellers er Bama naturligvis en stor kunde.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jeg har ikke prioritert tida mi til boklesing, men jeg vil veldig gjerne gå løs på «Min historie»; boka til Michelle Obama.

Hva gjør deg lykkelig?

– Det er når de rundt meg har det har bra; både familie og venner.

Hvem var din barndomshelt?

– Samegutten Ante. En NRK-serie fra den gang det var kun en TV-kanal i Norge. Ante var en tøffing.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg fullfører ikke alltid mine egne, private mål. Hvis jeg for eksempel setter som mål å gå ned litt i vekt, så holder det bare i kort tid.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da koser jeg meg med god mat, og en et glass Cola Zero.

Ikke eplemost, altså?

– Dette skulle jo være en utskeielse; så da får det bli Cola Zero.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller mot?

– Jeg går gjerne i demonstrasjonstog mot dem som vil tukle med abortloven. Jeg ble overrasket da dette kom opp i regjeringsforhandlingene. Kvinner har kjempet fram abortloven, og det er opprørende at den blir en del av et politisk spill.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Mammaen min døde for mange år siden. Men jeg skulle så gjerne hatt en ekstra time med henne.