Lokale nyheter

Av Paul Norberg

Bestefaren var ingen ringere enn landsfader Einar Gerhardsen. Og han hadde fått en kortstokk med de gamle Mossefirkortene ved et av sine mange besøk i Moss.

Kortstokken hadde han på hytta i Baukholstølen ved Gålå. Og der spilte Marte, og søsteren Mina, ofte kort med bestefar før frokost.

Nå har Moss Industri- og Næringsforening laget en moderne kortstokk, med dagens bedriftsnavn. De nye firkortene er laget over samme lest som den gamle kortstokken fra tidlig 1950-tall.

– En enkel hytte

Marte Gerhardsen har gode minner fra den enkle hytta til bestefar Einar.

– Det var mye kortspill, og firkortene fra Moss var blant favorittene. Bestefar fortalte historier da vi var sammen. Dermed festet det seg en del kunnskap og viktige holdninger, som jeg har dratt med meg senere i livet. Hytta i Baukholstølen var enkel, med utedo. Og vi måtte pumpe opp vann fra en brønn. Jeg tenkte ikke på bestefar som noen landsfader eller kjent politiker. Han var en fin, god, gammeldags bestefar, som brukte mye tid sammen med oss barnebarn.

– Jeg husker han var redd for å bli solbrent. Da gikk han med et lommetørkle på hodet for å beskytte seg. Det hendte også at han stilte med lange underbukser under en shorts, forteller Marte Gerhardsen.

I dag er hun leder av Tankesmien Agenda, som markedsfører seg som « ... en møteplass for fremtidsrettet politisk nytenking i hele landet, hvor samfunnsengasjerte mennesker fra politikk, akademia, organisasjonsliv, næringsliv og media kan bidra med ulike oppfatninger og perspektiver».

PR-framstøt

De gamle firkortene var en viktig del av markedsføringen av Moss by og bedriftene i byen. De ble gjenstand for diskusjoner i Moss Industriforening i flere år før de ble tatt i bruk som et aktivt markedsføringsmiddel i 1952. Mossefirkortene slo godt an i Moss og ble kjent over hele landet.

– Historisk er kanskje dette en av de beste og mest oppfinnsomme PR-framstøt industrien vår har gjort. Det var således en hyggelig opplevelse for alle som deltok i feiringen av Moss Industri- og Næringsforenings 70 års jubileum i 2017, å høre Marte Gerhardsen fortelle fra scenen i Samfunnssalen at hun hadde vokst opp med å spille Mossefirkort hos sin bestefar Einar Gerhardsen. Mange av de gamle bedriftene er borte, noen har endret navn, noen lever i beste velgående, og mange nye er kommet til. Dette er næringslivets karakter. Det speiler en verden i rask omstilling. Bedriftene med 100 og 200 års historie er blitt svært få. Dagens bedrifter har langt kortere forventet levetid, og derav følger et økt behov for nyskapning, sier industriforeningsleder Widar Salbuvik.

Nye kort

Det var Jørgen A. Thorsrud, som illustrerte kortene på oppdrag fra Moss Industriforening rundt 1950. Nå har Salbuvik tatt initiativet til en nyutgivelse av kortene, der dagens bedrifter og kjente steder i distriktet er presentert.

Nå er det Nils Petter Smebye som har tegnet kortene, mens de små diktene på hvert kort er laget av trioen Karin Elisabeth Wang Ernø, Astrid Synnøve Wang og Ivar Ernø. Nina Heidenstrøm har vært ansvarlig for design og organisering av kortprosjektet.

– Hvorfor et slikt gammelt PR-framstøt i en tid hvor sosiale medier overtar mer og mer av markedsføringen?

– Det er mange i Norge som er blitt kjent med Moss og mosseindustrien gjennom et enkelt middel som en gammel kortstokk. Nå har industrien vært i sterk endring i flere tiår, men Mosseregionen har fortsatt et rikt næringsliv. Det er lett å tenke seg at dette utelukkende er negativt. Men i dag har vi en oppblomstring av en rekke mindre selskaper, som jobber primært med sine kjerneprodukter. De outsourcer ofte de tjenestene som ikke hører med til den spesialiserte kjernevirksomheten. Dermed sysselsetter de langt flere enn det antall personer som er ansatt i eget firma. Samtidig som verdiskapningen er høy. Vi forsøker å formidle den nye industrivirkeligheten på de nye Mossefirkortene. Jeg har tro på at mange fortsatt liker å spille kort framfor kun å bruke et nettbrett eller en telefon, sier Salbuvik.