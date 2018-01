Lokale nyheter

Kommunen har allerede søkt om at den populære bystranda skal få lov til å gjenreise flagget i 2018, i tillegg til Tronvik og Nesparken.

For å klare å komme gjennom nåløyet har de konkludert med at det er nødvendig å investere i en strandrensemaskin.

MISA-leder støtter tiltaket

Kommunen er i disse dager i ferd med å innhente tilbud på maskinen. Planen er å ha den på plass innen mai.

Det er ventet at strandrensemaskinen vil koste rundt 250.000 kroner, får vi opplyst. Det er allerede satt av penger i budsjettet til dette, forteller Maria Therese Aarum Molteberg (Ap), utvalgsleder i Miljø og samferdselsutvalget (MISA), som skal behandle saken førstkommende onsdag. Hun mener det er verdt å investere i maskinen.

– Vi synes dette er et bra tiltak og støtter det fullt ut. Sjøbadet er en strand som blir veldig mye brukt. Derfor ønsker vi at den skal være innbydende for alle som besøker den, sier hun.

– Hvor viktig er det å få stranda Blått Flagg-sertifisert igjen?

– Det ville vært veldig positivt. Det er ekstra reklame for oss, svarer hun.

Særlig utsatt

Hovedgrunnen til at stranda mistet miljøsertifiseringen i 2016 var på grunn av de mye omtalte sprengtrådene som fløt i land. I dag er de så godt som borte fra Sjøbadet, ifølge kommunen. Likevel er stranda langt fra ren nok.

Nå er syndebukken «vanlig søppel», ofte i form av plastbiter fra emballasje og deler av tauverk fra båter.

– Sjøbadet er et av de verste strendene i Moss med tanke på hva som kommer inn fra sjøen, forteller Cecilie Kildahl, miljørådgiver i kommunen.

16 ganger for mye søppel

Våren 2017 ble det gjort en telling av søppelenheter på stranda. Resultatene var nedslående.

Kriteriene for å heise det blå flagget er at det skal være maksimum 3 søppelenheter per kvadratmeter på det mest belastede stedet på stranda. På Sjøbadet ble det registrert mellom 8 og 211 søppelenheter per kvadratmeter, med et snitt på 48 søppelenheter per kvadratmeter.

– Vi klarer ikke å plukke det bort manuelt, så derfor ønsker vi å ta i bruk en strandrensemaskin, sier Kildahl.

Tror det vil være nok

Den foreløpige planen er at de skal ta en skikkelig rens av hele stranda i forkant av hver badesesong. Deretter blir det én til to nye runder gjennom sommeren, avhengig av behov.

– Vil dette være nok for å få tilbake det blå flagget?

– Ja, jeg tror det. Spør du meg er dette også et viktig tiltak for å ta vare på det marine miljøet og økosystemet vårt. Marin forsøpling er et stadig større problem, så ved å fjerne det som kommer på Sjøbadet fjerner man også en liten del av det som finnes i sjøen og verdenshavene, svarer Kildahl.