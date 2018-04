Lokale nyheter

Snart åtte år er gått siden Moss og FFK sist møtte hverandre i seriespill (1-1 i Fredrikstad i 2010), når de to gamle rivalene igjen står ansikt til ansikt på Melløs i andre serierunde 21. april – nå i 2. divisjon avdeling 1.

Med bein i begge leirer

I 1. divisjon den gang vant rødbuksene for øvrig 5-2 i Moss, etter skåringer fra blant andre Vidar Martinsen og Amin Askar, begge med en fortid hos de gule og svarte i likhet med lagkameratene Hans Erik Ramberg og Jan Tore Ophaug.

Mossingene hadde på sin side Markus Ringberg i startoppstillingen – mannen med legendestatus i Plankebyen etter å ha skåret mål på bestilling i to strake opprykkssesonger (2002 og 2003), og som bidro sterkt til å sende aristokratene tilbake til toppdivisjonen. Noe han for øvrig gjorde under ledelse av trener Knut Torbjørn Eggen, som ble hentet fra nettopp Moss.

Fra Moss til FFK

Også i dagens mannskap er det koblinger til begge klubbene. Fredrikstad-gutten Youssef Chaib forlot Moss til fordel for gamleklubben FFK for bare noen uker siden. Ellers er keeper Håvard G. Jensen Ekholt-gutt, men juniorfotballen spilte han i Plankebyen. FFK-trener Per-Mathias Høgmo ledet Moss i én sesong for over 20 år siden.

På Melløs kan Martin Thømt Jensen og Ola Lønn Jenssen se tilbake på en fortid i FFK.

Thømt Jensen og Thomas Klaussen var for øvrig på banen for Moss også i det forrige serieoppgjøret de to lagene imellom.

Rødhvitt overtak

Moss og FFK har spilt 21 obligatoriske kamper seg imellom etter krigen. Rødbuksene har vunnet ni av dem, Moss står med seks triumfer og seks kamper har endt uavgjort. I de to siste oppgjørene, cupkamper i 2013 oog 2016, vant FFK henholdsvis 2-0 og 2-1.

Etter at Moss har hentet sju nye spillere og kvittet seg med åtte, og FFK har hentet 12 for å erstatte 13 fra i fjor, ser mannskapene slik ut:

MOSS FK

Målvakter:

(NY) Anders Gundersen (23), Arendal.

Andreas Wasenius (18).

Christian Sukke (25).

Forsvar:

(NY) Henry Isegran (23), Sprint/Jeløy.

Andreas Elvestad (21).

Kjetil Berge (36).

Marcus Ohlsson (27).

Markus Holder Jenssen (17).

Martin Thømt Jensen (27).

Ola Lønn Jenssen (22).

Patrick Johnsen (22).

Midtbane:

(NY) Remi Svindland (20), Elverum.

(NY) Sivert Strangstad (20), Follo.

(NY) Mikkel Aarstrand (22), Drøbak/Frogn.

(NY) Fredrik Wasenius (18), Sprint/Jeløy.

Henrik Stokkebø (22).

Håvard Thun (21).

Morten Giæver (35).

René Elshaug (31).

Angrep:

(NY) Saman Bye Rostami (19), egen stall.

Tim Reinback (24).

Thomas Klaussen (30).

FREDRIKSTAD FK

Målvakter:

(NY) Aleksander Karstensen (19), egen stall.

Håvard G. Jensen (22).

Forsvar:

(NY) Mads Nielsen (24), Sandnes Ulf.

(NY) Mikko Viitikko (22), VP/Finland.

(NY) Leonard Getz (19), Sarpsborg 08.

(NY) Tomas Lopez Borgersen (18), egen stall.

(NY) Leo Olsen (17), egen stall.

Mislav Leko (30).

Ludvig Begby (21).

Håvard Åsheim (23).

Midtbane:

(NY) Eirik Mæland (29), Haugesund.

(NY) Oscar Lopez Borgersen (23), Kråkerøy.

(NY) Youssef Chaib (21), Moss.

Thomas Rekdal (17).

Joona Veteli (22).

Anas Farah Ali (18).

Rino Falk Larsen (22).

Filip Johansen Westgård (23).

Angrep:

(NY) Tim Nilsen (25), Fana.

(NY) Kjell Rune Sellin (28), Sandnes Ulf.

(NY) Joel Armstrong (19), egen stall.

Rocky Lekaj (28).

Disse spillerne har de to klubbene kvittet seg med eller tapt siden forrige sesong:

MOSS FK:

Thomas Skjelin, målvakt (ukjent).

Markus Rekdal, forsvar (Kråkerøy).

Youssef Chaib, midtbane (Fredrikstad).

Dawda Leigh, midtbane (ukjent).

Ridouan Elyounoussi, midtbane (Kråkerøy).

Webjørn Hunstad, midtbane (ukjent).

Aleksander Braun Andresen, midtbane (Sprint/Jeløy).

Erlend Kiani, midtbane (ukjent).

FREDRIKSTAD FK:

Jon Masalin, målvakt (lagt opp).

Akinsola Akinyemi, forsvar (Sandnes Ulf).

Razak Nuhu, forsvar (ukjent).

Jarkko Lahdenmäki, forsvar (ukjent).

Edvard Skagestad, forsvar (Kongsvinger).

Henrik Bredeli, forsvar (lån avsluttet).

Magne Simonsen, forsvar (Byåsen).

Patrik Karoliussen, midtbane (Asker).

Alexander Henningsson, midtbane (Värnamo/Sverige).

Johnny Buduson, angrep (lån avsluttet).

Ulrik Flo, angrep (Sogndal).

Sanel Kapidzic, angrep (Korona Kielce/Polen).

Henrik Furebotn (lån avsluttet).