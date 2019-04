– Det må bli billigere å reparere

- Vi skal greie å få levert bunaden din innen 8. mai, sier Randi Brobach i butikken til kunde Lena Rydning. Kunden trenger å få sydd inn bunaden til sin datter, og mai er jo en måned for bunader. Randi Brobach eier og driver Sy- og strikkedilla sammen med svigerinnen Solveig Bekkevold. Begge er opptatt av gjenbruk, og tar stadig imot kunder som trenger å få reparert klesplagg, gardiner og alt annet som har med søm å gjøre. Det kan være innsetting av glidelåser, fiksing av bukser, endringer av bunader og opplegg av gardiner.

20 butikker

Butikken er en av de 20 butikker eller verksteder som står oppført i Reparasjonsguiden til mosseavdelingen av Framtiden i våre hender.

– Vi ønsker å vise folk i Mosseregionen at det finnes en rekke steder hvor det er mulig å sikre gjenbruk ved å bruke reparasjoner i stedet for alltid å kjøpe nytt, sier Torill Sørenssen. Hun er lokal representant for Framtiden i våre hender (FIVH), og forteller at nordmenn i gjennomsnitt kaster 442 kilo søppel i året.

– Dette er en enorm sløsing med ressursene, og representerer også et stort klimaproblem. Vårt materielle forbruk står for en stor andel av klimagassutslippene. Et slikt forbruk er ikke bærekraftig, sier Torill Sørenssen.

Fikse ei bukse

Det er stor kundetilstrømning til Sy- og strikkedilla, og det er flere som ønsker reparasjoner. Mens Lena Rydning får forsikringer om at bunaden skal være ferdig levert i løpet av en ukes tid, kommer Per Kobberstad inn med en shorts som han ønsker å få sydd opp.

– Det skal gå greit, sier Solveig Bekkevold. Hun forteller at er slikt oppdrag er ganske vanlig, og viser at en del kunder er både pris- og miljøbevisste. Likevel er spørsmål om pris også en hindring for at folk ønsker å reparere ting som blir ødelagt eller skadet.

Fjern momsen

Et av problemene med å reparere framfor å gå til nyinnkjøp, er prisene på reparasjoner. En spørreundersøkelse som Respons Analyse gjorde for FIVH i 2017 viser at høye reparasjonsprisene er et hinder for reparasjoner. I undersøkelsen svarte sju av ti at de ville ha reparert mobiltelefonen sin, hvis det hadde lønt seg.

– I Sverige er det ikke moms på reparasjoner. Vi ønsker å fjerne momsen på reparasjoner i Norge også, sier Torill Sørenssen.

Mobiler

Van Hai Nguyen driver selskapet Mobil og data i Kongens gate i Moss. Han har lært seg godt norsk i to årene han har bodd i Norge, og reparerer både mobiltelefoner og annet datautstyr.

– Jeg er nødt til å holde prisene relativt lave, ellers vil kundene i stedet kjøpe nytt. Hvis vi slipper moms, vil det bli sannsynligvis bli enda flere som vil satse på reparasjon framfor nykjøp, sier han.

Torill Sørenssen er svært fornøyd med mossingenes respons på Reparasjonsguiden.

– Jeg tror at de færreste vet at det finnes en rekke reparasjonsmuligheter innen mange ulike bransjer. Målet med Reparasjonsguiden vår er å få distriktets befolkning til å bli enda mer miljøbevisste, og se etter andre løsninger enn bare «bruk og kast», sier hun.

FAKTA:

- Framtiden i våre hender (FIVH) har utgitt Reparasjonsguiden Moss.

- Målet med guiden er å satse på gjenbruk, og dermed få ned forbruket.

- Guiden navngir 20 verksteder og butikker i Mosseregionen, som alle driver med reparasjoner.

- FIVH har tatt med firmaer som driver seriøst.

Bransjen Søm & sko:

Daniels systue

Foreningen Bruktbutikken

Sam fikser, Rygge Storsenter

Sy-hjørnet

Moss Systue

Sy- og strikkedilla

Jeløy Skotøy

Mister Minit i Moss, Amfisenteret

Bransjen Mobil & PC:

Nguyeb Mobil og data

PC Hjelp AS, Amfisenteret

Bransjen Sykler:

Kias sykkelverksted

Standard Sport

Redbike sykkelverksted, Jernbanestasjonen

XXL Sport og villmark

Arthus sykkelservice

Bransjen Hvitevarer:

Moss Husholdningsservice AS

Bransjen Møbler:

Jeløy Møbeltapetsering

Gines Møbelverksted

Bransjen Hagemaskiner:

Rygge Hagemaskinservice AS

Moss Hagemaskinservice





















Mobil & PC

Sykler

Hvitevarer

Møbler

Hagemaskiner