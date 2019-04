HELLY HANSEN: Da børsjappene inntok Moss, gikk de først løs på bedriften med kanskje de mest kjente merkevarene i hele Norge; Helly Hansen AS. Det var aksjespekulanten Niels A.B. Bugge som førte an i aksjeangrepet på den ærverdige Mossebedriften. FOTO: MOSS BY- OG INDUSTRIMUSEUM