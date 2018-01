875 barn lever i fattigdom i Moss

Lokale nyheter

Dette forholdet ble understreket da SVs stortingsrepresentant Freddy Øvstegård besøkte Home-Start Familiekontakt i Moss for få dager siden.

Tallene danner også bakteppe for Skole, oppvekst og kulturutvalget (SOK) i Moss, som skal drøfte situasjonen med barnefattigdom på sitt møte neste mandag.

Ligger høyt

Dette er en statistikk som stiller krav til både Moss og de øvrige Østfold-byene.

Det er tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) som viser at Moss har en høyere andel lavinntektshusholdninger enn gjennomsnittet for Østfold og landet, og ligger nokså likt med sammenlignbare kommuner i Østfold når man ser på husholdninger med barn. De tre siste årene har det vært en økning i andel lavinntektshusholdninger i Moss, og økningen har vært størst hos dem under 18 år.

Tall fra 2015 viser at 10 prosent av barn i Norge lever i husholdninger med vedvarende lav inntekt. Tallet for Østfold er 14,1 prosent mens det i Moss var 15,2 prosent eller 875 barn.

Vil utjevne forskjeller

Rådmann Bente Hedum slår fast at utjevning av sosiale forskjeller er en av kommunens viktigste utfordringer i tida framover.

Moss har en relativt høy andel innvandrerbefolkning og det er avgjørende at disse og alle andre føler seg som en del av fellesskapet. Det er derfor viktig å skape arenaer der alle kan inkluderes på en god måte i samfunnet. Derfor innstiller rådmannen at 13 organisasjoner i Moss får bidrag med et totalbudsjett på 6,2 millioner til konkrete prosjekter som skal bidra til at barn og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter, ferieaktiviteter og alternative mestringsarenaer.