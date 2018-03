Lokale nyheter

Mannen og den ene av jentene hadde kontakt på vårparten 2016, da han var 27 år og hun 15 og følgelig under den seksuelle lavalder. Ifølge tiltalebeslutningen mot mannen, oppsto den seksuelle kontakten mellom dem i sosiale kanaler på nett.

Ved minst tre anledninger i en kortere periode fikk han den unge jenta til å filme og direkteoverføre til ham at hun var naken og utførte seksuelle handlinger på seg selv. Samtidig skal den tiltalte via webkameraet ha gitt jenta instrukser om hva hun skulle gjøre.

– Møttes for sex

Relasjonen utviklet seg til at de noen dager senere møttes fysisk – i en bolig i et annet fylke. Her skal den tiltalte ha gjennomført fullbyrdede samleier med den mindreårige jenta samt utført ulike seksuelle handlinger på henne.

I tillegg skal han ha fått henne til å utføre seksuelle handlinger på ham, ifølge tiltalen, som er utferdiget av Oslo statsadvokatembeter.

– Delte bilder

Også en jente som er året yngre enn førstnevnte skal ha blitt utsatt for seksuell kontakt med samme mann. For det er han også tiltalt for «for i ord eller handling å ha utvist seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd i nærvær av eller overfor barn under 16 år eller å ha forledet et barn under 16 år til å utvise seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd».

Mannen skal ha fått den da 14 år gamle jenta til å sende ham et bilde av sitt underliv. I retur skal hun ha fått tilsendt et bilde eller en video av mannen som onanerer seg selv.

16. april skal saken mot mannen opp for Moss tingrett. Det er satt av to dager i retten. Den mest alvorlige delen av tiltalen har en øvre strafferamme på seks års fengsel.

Tiltaltes forsvarer har ikke vært tilgjengelig for en kommentar.