150-års utebursdag i hele Østfold

Lokale nyheter

21. januar er det både den årlige Kom deg ut-dagen og nøyaktig 150 år siden friluftspådriveren DNT ble stiftet. Bursdagen feires ute over hele landet og her i Østfold.

– En turnasjon

DNT Vansjø har lagt feiringen til skiklubbens anlegg ved Norødegården i Mossemarka.

– Dette er en feiring av DNTs første 150 år som forening, men vel så mye feirer vi at vi er en turnasjon som elsker friluftsliv. Vi håper så mange som mulig har lyst til å være med på verdens største utebursdag denne dagen, sier daglig leder i DNT Vansjø, Evy K. Skulstad Eliassen i en pressemelding.

Ut i hele Østfold

De fleste av DNTs 57 medlemsforeninger er klare til feiring med varierte tilbud, som natursti, bålkos, konkurranser, turer og mye mer.

I Mossemarka vil barna få innføring i skilek, aking og gå naturløype til fots eller på ski. Der fyres det også opp et bål, som kaffen kan lages på. Samtidig vanker det pølser og premier til barna.

I Nedre Glomma legges hele Norges utebursdag til Trøsken og Harehjellhytta, hvor skiløypene ligger klare og akebakken gir bursdagsmoro. Det blir leker og aktiviteter for hele familien.

I Indre Østfold har de blant annet lagt turstarten til Skansehytta mellom Askim og Trøgstad samt at dagen feires lokalt flere steder.

Også i Halden hilser de snøen velkommen med passende aktiviteter, hvor dagen feires med aktiviteter og turer for hele familien på Tistedalen Skianlegg, i Ertemarka og ved Ertehytta.

750.000 dugnadstimer

Det var Turistforeningens «far», Thomas Heftye, som 21. januar 1868 samlet et knippe utvalgte på Sarabråten i Østmarka i Oslo og dannet foreningen.

– Å gjøre det enkelt og rimelig å drive et allsidig friluftsliv var ønsket tilbake i 1868, noe vi har som rettesnor den dag i dag. Thomas Heftye visste hva han drev med, for i dag er friluftslivet noe av det mest populære man kan holde på med, påpeker Eliassen i DNT Vansjø.

DNT arbeider for et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv, og for sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag.

Mest av arbeidet gjøres av frivillige, som årlig legger ned 750.000 dugnadstimer, som tilsvarer 426 årsverk. DNT har 550 betjente, selvbetjente og ubetjente hytter i Norge.