Lille julaften: 12 nye smittede i Moss

To av de smittede er under 18 år. Ni av de 12 er nærkontakter til kjente smittetilfeller, og tre har foreløpig ukjent smittekilde.

Totalt i pandemiperioden har 676 personer i Moss fått påvist korona.

En av de positive er tilknyttet utbruddet på Fiskebasaren, som pr nå omfatter 34 smittetilfeller.

To av de smittede er tilknyttet Ekholt skole - én elev og en ansatt. Begge er nærkontakter av andre smittede ved skolen. Derfor medfører dette ikke at flere ved skolen får utvidet karantenetid eller at flere må i karantene.

Status ved Rosnes omsorgsbolig kl.08 i dag: til sammen syv beboere, en ansatt og en pårørende fått påvist smitte. (Kilde: Moss kommune)