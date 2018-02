«Leirstein og Wiborg har frekkhetens nådegave»

Moss

DEBATTINNLEGG: Ulf Lervik, distriktssekretær i LO Østfold

Det er spesielt frekt når det kommer fra de to Frp-politikerne som aldri prioriterte å møte de ansatte da kampene sto for å bevare flyplassen vår i Østfold.

Leirstein og Wiborg: Spesielt med tanke på den kampen Arbeiderpartiet og LO så til de grader førte FOR Ryanair kan man jo lure på om de føler seg litt lurt?

At flypassasjeravgiften slo beina under Østfolds flyplass på Rygge er det ingen tvil om. Dette har både flyplassen, flyselskapene, partier, kommuner og organisasjonene i arbeidslivet kommunisert i hele prosessen. Dette, i tillegg til at avgiften skapte store negative konsekvenser for både arbeidsliv, næringsliv, distriktene og at den også sparket beina under flere tusen arbeidsplasser landet rundt. Men dette ville ikke Frp- og Høyre-regjeringen lytte til. De valgte heller å stå for sitt «fem på tolv-forslag», som verken var utredet eller diskutert med partene i arbeidslivet og næringen. Argumentet var at flypassasjeravgiften både var grønn og miljøvennlig, noe de nå har gått tilbake på.

Det er alvorlig at de i den nye trippel-blå regjeringen viderefører den arbeids- og næringsfiendtlige avgiftspolitikken med nye avgifter. Den siste er sukkeravgiften, som også rammer Østfold hardt med blant annet økt grensehandel – i et grensefylke med en stor næringsmiddelindustri.

Mulig det er for mye å forlange av de to Frp-politikerne å stå opp mot avgifter som rammer Østfolds arbeids- og næringsliv. Og mulig de tror det vil gå over nå som de har tvangssammenslått Østfold med Buskerud og Akershus til Viken.

Det kan bli mer krevende og viktigere at østfoldingene nå står sammen for å få nytt liv i flyplassen vår.

For det er en trist følelse og et sørgelig syn hver gang man passerer den nedlagte flyplassen på Rygge. Det har vært et stort tap for både næringslivet og samfunnslivet, men det aller største tapet var for de ansatte som jobbet på flyplassen, og deres familier.

Vi må nå som østfoldinger stå sammen for å få tilbake driften i det som er en av Europas nyeste og mest miljøvennlige flyplasser. Dette så vi igjen kan treffe glade ansatte og drivere som kan organisere seg for å sikre både gode arbeidsplasser og en god flyplass. Da kan muligheten komme tilbake for at også Frps to stortingspolitikere fra Moss og Østfold igjen kan få muligheten til å stille opp på et møte med ledere og ansatte på en flyplass i Østfold.