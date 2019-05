8. juni spiller Norge sin åpningskamp i VM mot Nigeria. Før det skal de gjennom en treningskamp mot et samlet guttelag fra Moss FK og Sprint-Jeløy på Melløs.

Kampen skal gå 29. mai, dagen før de reiser ned til Frankrike.

Tror det vil bli jevnt

Kvinnelandslaget har nemlig en treningsleir i Moss før sommerens VM. De skal bo på Støtvig Hotel i Larkollen i fem dager og trene på Melløs.

– Vi synes det er hyggelig at fotballforbundet ser at vi har et anlegg i Moss som kan brukes på landslagsnivå, sier MFK-leder Klaus Hansen.

Han tror de lokale guttene vil matche nivået til landslagsspillerne godt.

– A-lagsnivå blir nok i tøffeste laget. Et juniorlag på herresiden i Moss kan forhåpentligvis gi kvinnelandslaget god matching, sier Hansen.

Kvinnelandslaget kvalifiserte seg til VM i Frankrike etter å ha slått Nederland 2-1 på Intility stadion i fjor.

Ingen over 18 år

Roar Jensen, sportslig koordinator i Sprint-Jeløy, forteller at de nå forsøker å sy sammen et lag bestående av unge spillere i alderen 16 til 18 fra 4. divisjonsklubben Sprint-Jeløy og 2. divisjonsklubben Moss FK.

– 19 år gamle guttespillere tror jeg blir litt for drøyt for damene, sier Jensen.

Kampen skal bestå av hele fire omganger på 30 minutter hver. Det er nettopp derfor de trenger spillere fra to klubber.

Vil gi dem en god avreise

Ifølge Jensen ble det først forsøkt å få til en treningskamp mellom kvinnelandslaget og guttelag fra Fredrikstad FK og Sarpsborg 08, men at interessen derfra var lunken.

– Vi ønsker å være behjelpelig for damelandslaget vårt, slik at de får en god avreise til VM.

– Vil det ikke ha motsatt effekt, dersom dere slår dem med et guttelag?

– Jeg tror ikke selvtillitten deres vil bli knekt av den grunn, svarer han.

– Ferdighetsnivået har utviklet seg bra på damesiden. For 10-15 år tilbake var det guttelag som matchet Toppserielag. Det har nok endret seg nå, legger han til.

Slik ser VM-troppen til Norge ut:

Ingrid Hjelmseth, Cecilie Fiskerstrand, Oda Marie Bogstad, Maria Thorisdottir, Maren Mjelde, Stine Hovland, Synne Skinnes Hansen, Kristine Minde, Cecilie Redisch Kvamme, Ingrid Moe Wold, Frida Leonhardsen Maanum, Vilde Bøe Risa, Ingrid Syrstad Engen, Therese Sessy Åsland, Amalie Vevle Eikeland, Emilie Bosshard Haavi, Guro Reiten, Karina Sævik, Caroline Graham Hansen, Isabell Herlovsen, Lisa Marie Karlseng Utland, Emilie Nautnes, Elise Thorsnes.