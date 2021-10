En musikalsk øyværing på flyttefot

Hvem: Maria Haukaas Mittet (42)

Hva: Artist

Hvorfor: Flyttet til Jeløy i Moss i sommer, og har gitt ut EP’en «Øyliv»

Hei og gratulerer med EP-slipp! Hva handler den om?

– Takk! Du det handler om min reise med å flytte, rett og slett. Vi flytta da jeg var barn. Ikke fordi foreldrene mine fikk jobb, men fordi jeg fikk det. Først som elleveåring, ned til Oslo for å spille Annie på Bryggeteateret. Så nordover, og så nedover igjen da jeg var ferdig med ungdomsskolen. Ny rolle, Dorothy i Trollmannen fra Oz. Da ble vi værende i Oslo. Og det er jo ikke akkurat det det handler om, men det å møte store forskjeller i ung alder. Bytte miljø, fra nord til sør, fra øy til by. Og hovedstad. Litt det kulturkræsjet i eget land, kan du si. Og det å høre til.

Du har jo nylig flyttet fra Oslo til Moss. Hva var det som lokket?

– Det var en god sammensetning av ting og tang. Mannen min har aldri bodd noe annet sted enn i Oslo. Og det handlet om drømmen om et hus med hage og garasje og så videre, som kanskje ikke var helt oppnåelig i Oslo. Vi ville ha litt armsving, rett og slett. Det er noe rart med den bydelen vi bodde i, vi måtte jo kjøre på butikken. Du skulle tro du var på bygda, det var ikke så sentrumsnært. Så flytta et vennepar av oss til Moss, og sa “kom hit!”. Det var i 2020, så vi var ikke så vonde å be når vi begynte å se og telle minutter inn til Oslo.

Men kommer du ikke til å savne kaffe på Løkka?

– Det er jo kaffe her og, haha. Altså, det er jo noe med den pulsen vi får i byen, men vi har barn og vi trenger ikke akkurat den. Men døra til Oslo er jo ikke lukka, det ligger der det ligger, og vi har flytta bittelitt utafor. Vi får det vi trenger når vi vil ha det.

Hvordan skal du pleie artistkarrieren din i Moss? Finner du noe inspirasjon i samferdselens by?

– Jeg har en låt som heter «Mæ og have’», som handler om det å rydde opp i hodet sitt og hvor man går hen når man gjør det. Av og til må vi sortere tankene. Noen søker til skogen, andre opp på fjellet, og jeg til havet. Og her er det hav på alle kanter, så det er fint.

Hva gjør deg lykkelig, da?

– Lykken i livet er å kunne ha det litt dritt innimellom for å kunne kjenne på at man faktisk er lykkelig. Kontrasten. Det gjør meg lykkelig å bo i et land som styres bra, og at jeg har alt jeg trenger, og ikke alt jeg ønsker meg. At jeg fortsatt kan drømme. Og at folkan jeg deler hus med har det bra.

Hvilken bok eller tv-serie har gjort størst inntrykk på deg?

– Jeg har liksom aldri lest en bok som virkelig rysta verden min, det har jeg ikke. Men jeg har en lest en veldig gøy bok i det siste, den heter «Full spredning» av Nina Lykke.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Snakker vi økonomisk eller kalorimessig? Haha! Jeg er en utskeiende person. Hele tiden må jeg balansere på den linja, også har jeg en stemme som sier sånn “neei, Maria, neeei”. Den er ofte inne hos meg. Jeg blir fort frista, og kan skeie ut på mange plan. En dyr ting jeg skal ha på meg, for eksempel, som er fullstendig unødvendig. Jeg er maksimalist, tror jeg. Selv om jeg prøver å begrense meg til å bli noe midt i mellom det og minimalist. For det er ikke nok med én sjokolade på lørdagen. Det er ikke kosesjokoladen på femti gram, nehehei. Må være sikker på at det er nok!

Er det noe du angrer på?

– Det er ting man går og angrer på, men jeg har en fin og selektiv hukommelse. Jeg er bygd opp sånn mentalt sett at jeg ikke går og gnager på ting, så kanskje det gjør at jeg kan være litt lykkeligere. Det er lite kverning hvertfall, når sola skinn!

Hvilken superkraft skulle du ønske du hadde?

– Ah! Jeg er jo tidsoptimist jeg, så det måtte jo være kunne rett og slett stoppe tia sånn at jeg får gjort alt jeg skulle ønske jeg kunne gjøre, før en avtale. Dusja, vaska håret, lest nyhetene, rolig kaffe og lang frokost, kanskje sydd en knapp og pussa sko, før det er veien inn til Oslo for en kaffeavtale. Og kanskje vente på den avtalen, for jeg har til gode å være før tiden! Jeg gjør ting så innmari sakte, jeg er seigt anlagt.

Hvem var din barndomshelt?

– Kanskje Maybritt Andersen? Jeg var såppass heldig at jeg fikk møte mange av mine helter. Som Jahn Teigen, jeg har enda autografen jeg fikk stotra meg til. Mamma sa jeg burde be om den, men jeg ante jo ikke hva en autograf er, eller hva jeg skulle med den lappen. Men den ligger oppi kassa fra barndommen.

Hvilke tre gjester ville du invitert til middag?

– Det hadde vært veldig gøy med en litt odd sammensetning. Michael Jackson burde vært en av de. Fordi det er jo helten til barna mine. Og fordi jeg har lyst til å musikalsk plukke hjernen hans litt. Kanskje Mariah Carey, for å spørre.. ka skjedde? Å herregud, ho var noe av det vakreste jeg har sett, sang med det fløyteregisteret ditt og.. Ja nei, hva skjedde? Hvem sa at du var nødt til å bruke kroppen din når du har den stemmen!? Også Donald Trump. For jeg har litt lyst til å gi han en ørefik. Trynet hans sier “kom igjen, gjør det”. Haha! Det kunne vært en pause for verden i et par timer at han er på middag hos meg. Mobilen hans skal 8-åringen min få spille Roblox på.