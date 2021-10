Seks ganger Smokie til Norge i 2022

De britiske popveteranene i bandet Smokie setter kursen mot nordlige breddegrader neste år, og gir konserter i både Sverige, Norge og Danmark.

«Needles and Pins» og «Living Next Door to Alice» skal lyde i disse norske byene, framgår det på hjemmesidene:

4. mars står Stavanger for tur, mens 5. mars er det Trondheim som får besøk. 18. mars lander bandet i Moss – før turen går videre til Harstad 19. mars.

Så blir det et lite opphold før norgesvennene igjen returnerer til landet for to konserter, den ene i Svolvær (22. april) og den siste i Bodø (23. april).