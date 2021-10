Maud Angelica Behn: – Det er alltid, alltid håp

Maud Angelica Behn har store formidlersko å fylle, som datter av prinsesse Märtha Louise og multikunstneren Ari Behn, som begge har gjort seg bemerket gjennom ulike kulturuttrykk og formidling.

Men 20. oktober trår Maud Angelica Behn fram, når hun debuterer både som poet og illustratør med den gjennomillustrerte og fargesterke boken «Tråder av tårer».

– Det begynte med drodlerier på skolen. Jeg tegner hele tiden, og en dag dukket det opp ei jente som strikker tråder av tårer, tråder som til slutt vikler seg inn overalt i livet hennes. Jeg så at det kunne være en fin metafor på hvordan sorg kan bre om seg.

– For når du opplever sorg, kan du nesten få tunnelsyn. Alt blir litt tåkete og du ser bare det kjipe. Jeg ville si noe om at det går an å åpne seg for det fine igjen, selv om ting oppleves veldig vanskelige, sier hun til NTB.

Ønsker mer åpenhet

For sin åpenhet rundt psykisk helse ble Maud Angelica tildelt Akuttpsykiatriprisen for 2020. For talen hun holdt under farens bisettelse i Oslo domkirke i fjor, fikk hun dessuten Tara-prisen, en pris som går til Årets modigste kvinne.

– Jeg har klart meg. Jeg vil gjerne at boken skal være som en stor klem som forsikrer den som trenger det om at de også kan klare det, fortsetter debutanten. Som synes det er fint å bli kalt både sterk og modig.

– Men å være sterk betyr ikke at man ikke kan være lei seg. Tvert imot, jeg gråter masse, og det å gråte er faktisk veldig digg. Jeg tror heller ikke man kan hoppe over sorg, man må igjennom den. Men det kommer lysere tider, framholder den unge poeten og illustratøren – som takker moren sin for uvurderlig støtte gjennom både vanskelige og fine tider.

– Hun har vært veldig viktig i prosessen med boken også, hun vet hvordan en bokutgivelse fungerer, og det gir meg trygghet, sier Maud Angelica Behn – som med dette berører et viktig budskap i boken.

– Dersom noe føles vanskelig, spør om hjelp. Det kan være moren din, læreren eller venner, oppfordrer hun, og legger til:

– Det er alltid noen der ute som kan hjelpe. Personlig ønsker jeg meg mer åpenhet rundt psykisk helse på skolen, det har vært altfor lite av det. Har vi åpenhet, og gjør vi psykisk helse til en vanlig ting å snakke om, ja da står vi jo alle bedre rustet.

En inngangsport

Maud Angelica Behn håper boken hennes kan brukes som en inngangsport til samtaler om det å ha det vondt.

«Det er gyldig å ha det vondt, enten du er lei deg for noe lite eller stort, og uansett hvor vanskelig du har det finnes det alltid håp», skriver den nyslåtte forfatteren i bokens etterord.

Hun sier videre til NTB:

– Jeg er veldig heldig som har så mange bra folk rundt meg, ikke alle har det. Men ikke gi opp, for verden er full av så mye fint, sier hun – og minner også om følgende:

– Noen ganger vil du komme sterkere ut på den andre siden. Det er kanskje vanskelig å se når man strever med følelsen av håpløshet, men det er alltid, alltid håp.

På spørsmålet om det vil komme flere illustrerte poesibøker med sterk tematikk fra unge Behn, svarer hun:

– Jeg er veldig glad i å tegne, det er en hobby jeg kommer til å fortsette med, og noen ganger skriver jeg dikt også. Men det er ingen planer om noen nye bøker akkurat nå.

