Flytter festival til Moss sentrum

Forrige gang musikkfestivalen Lyse Netter ble avholdt var i 2019. Siden da har koronaviruset hindret en ny gjennomføring. Neste år planlegger arrangøren et comeback. Da i en helt ny drakt.

For mens festivalen inntil nå har hatt sitt hjem i idylliske omgivelser på Alby gård på Jeløy, er det nå bestemt at neste Lyse Netter 2022 skal avholdes i hjertet av Moss sentrum.

Urban ramme

Festivalen arrangeres av House of Foundation (HoF), som holder til i Møllebyen. Det er nettopp her den nye utgaven av Lyse Netter nå skal arrangeres.

Det er det flere grunner til, forklarer HoF-leder og festivalsjef Martin M. Sørhaug.

– Det viktigste for oss var å knytte denne festivalen til huset vårt. I tillegg forenkler det prosessene våre mye, sier han.

Sørhaug legger ikke skjul på at det også er en økonomisk gevinst i å flytte festivalen til House of Foundations egen bakgård. Samtidig mister de en viss idyllfaktor ved å ikke avholde festivalen i naturskjønne omgivelser på Alby. Det tror ikke Sørhaug vil være noen altfor stor demper på festivitetene.

– Denne settingen i sentrum tilbyr også mye. Vi vinner den urbane faktoren, med trivelige bakgårder, kafeer og restauranter man kan gå inn i, sier han.

Forrige gang Lyse Netter ble avholdt, i 2019, var det i naturskjønne omgivelser på Alby. Nå skal festivalen få et mer urbant preg. (Lars-Ingar Bragvin Andresen)

Mer enn bare musikk

Nærheten til naturen blir ikke helt fraværende. Hovedscenen blir nemlig i Heilmannparken. Selve scenen vil ifølge Sørhaug stå i Henrik Gernes gate, pekende mot parken, så denne veien vil bli stengt for trafikk under festivalen.

Også på parkeringsplassen tvers over House of Foundation blir det konserter, i tillegg til et par mindre scener i bryggeribakgårdene. Det blir også stands, visuell kunst og performance-kunst i området.

– Vi ser på totalpakken for hva vi kan tilby av kulturopplevelser i området. Vi ser for oss at det skal være en bokmesse, masse serveringstilbud og kunst og rariteter til hele familien, sier Sørhaug.

Festivalen arrangeres 10. og 11. juni 2022. Datoene sammenfaller med Mossedagene, en tid hvor det allerede er mye aktivitet i byen. Flyttingen til Møllebyen er tenkt som en permanent løsning, altså at også fremtidige utgaver av Lyse Netter skal avholdes her. Sørhaug er også åpen for å ta i bruk Nesparken som en ekstra scene, dersom de skulle vokse i framtiden – så lenge festivalens hjerte forblir i Møllebyen.

Festivalen vil også tilby litteratur, performance kunst og masse annet, lover festivalsjef Martin M. Sørhaug. (Kenneth Stensrud)

Mål: 3 500 festivaldeltakere

Arrangøren ser for seg å ta imot opp mot 3 500 publikummere, da dette er hva Heilmannparken er dimensjonert til i dag. Rundt 250 festivalpass er allerede overført til personer som fikk beholde billettene etter at de forrige festivalene ikke ble avholdt som planlagt.

Sørhaug gleder seg til å ta imot både gamle og nye festivaldeltakere igjen, etter det som kommer til å bli tre års pause.

– Det blir veldig fint. Det føles befriende å ha noe nytt å jobbe med. Det har vært veldig inspirerende å utvikle denne urbane festivalen og ta til oss dette nye området og se hva vi kan tilføre det, sier han.

Vil nå et yngre publikum

Følgende artister er så langt klare for Lyse Netter 2022: Cezinando / Jaga Jazzist / Jonathan Bree (NZ) / Daughters of Reykjavík (IS) / Metteson / Whammyboy / Kenneth Ishak

Fra hovedprogrammet gjenstår det fortsatt fem musikkartister. I tillegg ventes det et omfattende kunst- og litteraturprogram, som vil komme senere inn mot våren.

Sørhaug forteller at de har forsøkt å satse mer på lokale artister. En annen bevisst strategi har vært å velge artister som når litt bredere ut enn tidligere, med et særlig blikk mot de unge.

– Vi har en tydeligere ungdomsprofil i programmet for 2022. Vi jobber ekstra mot den målgruppen dette året. De har inntil nå ikke fått det tilbudet de fortjener her i Moss, sier han.

Som et ledd i dette skal Daughters Of Reykjavik besøke Malakoff og Kirkeparken videregående skoler i løpet av våren 2022. Der skal de avholde et filmmusikkforedrag. Alle elevene som deltar, tilbys gratisbilletter til hele festivalen.

