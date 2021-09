Order: Svart musikk, svart øl

Det er en irriterende kraftig og hvit sol som tvinger seg inn gjennom vinduene på Ekeby gårdsbryggeri denne ettermiddagen i september. Den kommer rett på, og treffer hundrevis av glassflasker i ulike vinkler, så strålene skytes ut i lokalet som laserstråler med onde hensikter. Det gjør vondt i øynene, og det er bare å glemme å få tatt bilder av de blide, svartkledde karene som myser til hverandre foran og bak disken.

– Det er jo en ære, sier bryggerimedeier Finn-Erik Blakstad.

– Da vi skulle lage øl til dem, måtte det bli svart. Skikkelig svart, og skikkelig godt.

Svartmalt på velsignet bryggeri

Svartmetallbandet Order består av noe av det som kan sies å være kremen av norsk - og dermed internasjonal - black metal. Trommis Kjetil Esten Haraldsson Manheim, kjent under artistnavnet Manheim, var med å starte black metal-bandet Mayhem sammen med Jørn Stubberud og Øystein Aarseth i 1984. Vokalist Eirik Norheim er kjent som Messiah i Mayhem og Billy Cockroach i punkbandet Cockroach Clan, og som deleier av legendariske Felix Pub & Scene på Lillehammer. Gitarist Anders Odden kjenner vi fra blant annet Apoptygma Berzerk, Celtic Frost, Satyricon og Cadaver og bassist Stig Amundsen kjenner vi som Stu Manx i Gluecifer.

Det er hans skyld at vi er her.

– Det måtte bli Ekeby gårdsbryggeri, fordi det er det eneste lokale bryggeriet i Moss, sier Amundsen. Og tygger på et korn.

Vi har forlatt de grelle solstrålene og står og fryser i et siderom, mellom fulle, halvtomme og tomme sekker, og en vegg full av Sortera-kasser fra Ikea. Oppi kassene ligger ulike typer med byggkorn, som alle har sine unike smaksegenskaper. Kornene vi tygger på nå, er de svarteste som finnes. Den svarte malten står i skarp kontrast til de lysere maltsortene, som brukes til å lage lysere øl.

– Vi måtte ha en egen, svart malt for å lage det svarteste ølet som er mulig, forklarer bryggerisjefen.

Men å lage et eget Order-øl var ikke spesielt vanskelig for det lille bryggeriet.

– Vi har en dark ale fra før, så Order-ølen er utviklet fra den, forteller han.

– Men vi synes jo det er veldig stas at Stig kom og spurte oss, for vi er så små at vi ikke engang er et mikrobryggeri, men et nanobryggeri, ler Blakstad, som startet foretaket i 2019 sammen med bryggerisjef Even Gudvig Olsen.

– Ekeby var jo en del av Værne kloster fram til 1935. Og det vokser mye humle i bekken som går gjennom tomta her, som må stamme fra den gangen de brygget klosterøl på 1500-tallet.

Også i dag brygges det klosterøl her, et øl til alt overmål er velsignet av prost Tor Bjørn Andresen Osberg i Vestre Borgesyssel prosti i 2020.

– Det er jo litt artig, for de gutta her er i andre enden av skalaen, kan du si.

Kloster-ølet er velsignet av prost Tor Bjørn Andresen Osberg. (Gry Catinka Wold)





Plateutgivelse og konserter

Etter drøyt halvannet år med nedstengt kulturliv i forbindelse med koronapandemien, kan det se ut som om Order har timingen i orden. Den 1. oktober slipper de andrealbumet The Gospel, og den 2. oktober er det slippfest på Mossfest.

– Det kan bli den første konserten helt uten restriksjoner, sier Anders Odden.

Etter Moss, står Drammen, Oslo og Lillehammer og Drammen på planen, før de spiller i Stavanger og Bergen mot slutten av måneden. Med seg på veien har de Fredrikstad-bandet Befouled på første etappe og Dark Delerium og Heimland i henholdsvis Stavanger og Bergen.

– Men jeg tror ikke ølet får reist til vestlandet, sier Odden, som nettopp har smakt den første slurken av sitt eget band-øl.

– Det var veldig godt!

Bandet virker overrasket over at Odden ikke har smakt ølet før, for de hadde jo en hel kasse på bandlokalet, hadde de ikke?

– Men det var så godt at jeg drakk opp alt, sier Eirik med en rungende latter.

Order cover art (Order official)





Ukommersielt utsalg

Så langt er det satt en batch med Order-ølet, noe som gir 700 flasker, og det er usikkert om det kommer til kommersielt utsalg andre steder enn i gårdsbutikken. Men bandet skal ha med seg en del kasser på tur, forteller de.

– I Moss blir det i hvert fall både CD-er og flasker til salgs, sammen med annen merch.

Utgivelsen The Gospel har allerede fått ros for de to første singlene Descend og Bringer of Salt. Førstesingelen er også plukket ut til den 103. versjonen av Ballade video, og det tyske magasinet Metal Experience skriver at «Med ‘The Gospel’ har Order levert et overbevisende black metal -album som minner om Mayhems tidlige begynnelse. På albumet klarer bandet å nærme seg 80 -tallsstemningen perfekt med musikalsk sterke sanger og eksepsjonell vokal, slik bare Messias kan gjøre. Et absolutt must. Anmelderstedet Rockman skriver at «Låta (Descend, journ. anm) er ekstremt intens og med en rå vanvittig sterk vokal fremført av bandets trommis Kjetil Manheim. Instrumentalt er låta i verdensklasse innen sin sjanger. Kanskje ikke så rart når man ser nærmere på bakgrunn fra bandets artister og det unike de allerede har skapt gjennom årene innen black metal.»

Det er også Manheim som pryder etiketten på flaskene, skjønt det er det ikke sikkert at du klarer å se.

– Etiketten er så svart at det er nesten umulig å se hva det er, kommenterer Odden.

– I tråd med alt annet vi lager, er etiketten også nesten blitt helsvart.

Order øl er et svart øl med rungende smak, og brygges av Ekeby gårdsbryggeri på vegne av bandet. (Gry Catinka Wold)

FAKTA ORDER

Bandet ble startet i 2013 av Anders Odden (Cadaver/Celtic Frost/Satyricon) på gitar, Messiah (Mayhem/Cockroach Clan) på vokal, Manheim (Mayhem) på trommer og René Jansen (Cadaver) på bass

Etter Jansens bortgang i 2014 tok Stu Manx (Gluecifer) over som bassist

Bandmedlemmene kommer fra Oslo, Lillehammer, Moss og Råde

Albumet The Gospel er deres andre fullengder. Debutalbumet Lex Amentiae ble gitt ut i 2017, og demoen Folly Grandeur i 2016, med René på bass

