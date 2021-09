Prisbelønt regissør gjester Mossebibliotekenes digitale filmklubb

– Han er en av de mest markante regissørene vi har, sier Kristoffer Tangård.

Tangård er bibliotekar ved Moss bibliotek, og det er han som overrekker nyheten om at den digitale filmklubben Zoom inn zoom ut, som arrangeres av Mossebibliotekene, får besøk av regissør Dag Johan Haugerud 6. oktober.

Haugerud er prisbelønt for sine filmer. Hans langfilmdebut «Som du ser meg» fra 2013, mottok tre Amanda-priser for beste regi, beste manus og beste film. I 2020 ble «Barn» tildelt ni Amanda-priser, i tillegg til Nordisk råds filmpris samme år.

– Han har en veldig autentisk norsk tone i filmene sine, sier Tangård, og legger til at det er nettopp det de ser etter når de fremover skal forsøke å invitere flere gjester til klubben.

– Rett og slett ser vi etter interessante filmpersonligheter fra Norge, som gjerne har en film eller to på Filmoteket. Det er også viktig.

Et produkt av korona

Den digitale filmklubben startet som et resultat av nedstengningen under pandemien. Biblioteket sendte søknad til Nasjonalbiblioteket om å få opprette et filmklubbforum, og begynte å abonnere på Filmoteket, som er bibliotekenes egen strømmetjeneste.

– Lånerne har mulighet til å se filmen på forhånd, gjennom strømmetjenesten Filmoteket. Vi velger ut en film det går an å se der, og finner et tidspunkt folk kan logge seg på og diskutere filmen, sammen med en eller to ansatte fra biblioteket som holder hovedsamtalen.

At den digitale filmklubben heter Zoom inn zoom ut er ikke tilfeldig.

Kristoffer Tangård er bibliotekar ved Moss bibliotek. (Privat)

– Det foregår på Zoom. Det ligger litt i klubbens navn og, som jo også referer til en kamerateknikk. Det er litt for å fremme et slags miljø for filmkultur, både i Moss, men også i resten av Norge. Vi har noen samarbeidspartnere i andre biblioteker andre steder i landet, som har sagt seg villig til å reklamere litt, sier Tangård.

Alle med lånekort hos biblioteket kan dermed delta i filmklubben, selv om de ikke er fra Moss.

Filmene som velges ut, er et sted midt mellom det smale og det kommersielle. Hittil har de vist og diskutert både en amerikansk indie-produksjon, og en fransk gullpalmevinner.

– Jeg synes det er viktig at biblioteket satser på filmmedier. Det daglige antallet som ser film har oversteget det daglige antallet som leser bøker. Det er noe vi forsøker å fremme. Film lever i beste velgående på biblioteket, og har kommet for å bli.

Når regissør Dag Johan Haugerud kommer på besøk 6. oktober, vil samtalen kunne ses via stream på Facebook. Mer informasjon kan du finne på Mossebibliotekenes facebooks-side.

