Ble inspirert av covid-19 til å lage ny musikk

Da koronapandemien gjorde at samfunnet stengte ned i Norge, ble mange berørt. Nedstengingen førte blant annet til at konserter og andre kulturarrangementer måtte avlyses og settes på vent. Hanna Paulsberg fra Rygge, som vant Spellemannpris i kategorien jazz med gruppa GURLS i 2018, benyttet nedetiden til å øve med tre andre musikere.

– Det var veldig tørke på jobbfronten. Samtidig var vi veldig spillesugne. Vi begynte å jamme litt og syntes det var veldig gøy. Så vi fortsatte å gjøre det gjennom koronaen. Det ble en slags redning for meg under nedstenginga i fjor, sier Paulsberg.

I dag har de gått fra å kalle seg en kohort til et band.

– Du kan si vi ble til takket være koronaen, forteller Paulsberg.

Sprudlende heksebrygg

Bandet har fått navnet Flukten og består av medlemmene Hans Hulbækmo (trommer), Bárður Poulsen (bass), Marius Klovning (gitar) og nevnte Hanna Paulsberg på saksofon.

Musikken er jazz, men med innslag av blant annet rock og punk.

– Det er et skikkelig heksebrygg, rent sjangermessig. Det er derfor det er så gøy, sier Paulsberg.

Hun forteller at sangene også har mye positivitet i seg.

– Vi hadde så mye inne etter nedstenginga, da vi endelig kunne møtes igjen og spille sammen. Derfor ble musikken veldig sprudlende. Vi trengte noe positivt, sier saksofonisten.

Skal ut på turné

Allerede i fjor sommer spilte bandet dets første konsert. Paulsberg forteller at plateselskapet hennes, Odin Records, likte konseptet så mye at de ville gi ut et album. Det ble spilt inn i vinter og slippes fredag denne uka. Samme dag har Flukten en releasekonsert på Samfunnshuset i Moss, før de skal ut på en turné rundt omkring i landet. Til sammen skal de spille på åtte scener, deriblant i Oslo og Bergen.