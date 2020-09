Det bekreftes av Slottet, melder NTB. Kronprinsen skal også besøke Askim Folkepark, hvor han blant annet blir ønsket velkommen av lokale politikere samt en mellomtrinnsklasse ved Askimbyen skole. Temaet for besøket er koronasituasjonen for den hardt rammede kommunen, som i sommer måtte stenge ned på grunn av et kraftig lokalt utbrudd.

Videre på ettermiddagen skal kronprinsen delta på 900-årsjubileet til Rygge kirke i Moss kommune, der vertskap er biskop i Borg, Atle Sommerfeldt.

Lokal omvisning

Kirkejubileet er en del av Moss bys 300-årsjubileum og markeringen av kommunesammenslåingen, som har blitt kraftig redusert på grunn av koronarestriksjoner. Det stanser likevel ikke kronprinsen.

Ordfører Hanne Tollerud, fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland og politimester Ida Melbo Øystese vil også være til stede. Under besøket vil kronprinsen blant annet få en omvisning i middelalderkirken og høre en jubileumsfanfare fra den lokale trompetisten Stian Omenås. Prost Tor B. Osberg vil også fortelle om Rygge kirkes jubileum og boka Arvegull og utstillingen.