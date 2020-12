Kritisk for utelivsbransjen; trenger akutt økonomisk hjelp

Lars Olav Bye forteller om en fortvilt situasjon for de fleste utelivstedene.

- Det holder ikke å kunne søke i januar, og deretter muligens få penger langt ut på nyåret, slik regjeringen nå har lagt opp til. For i mellomtida vil en rekke restauranter og pub´er gå konkurs. Vi trenger en snarlig kompensasjon for økonomiske tap, sier han.

Forslag om hastevedtak i Stortinget

Onsdag formiddag møtte han ordfører Hanne Tollerud (Ap), gruppeleder Shakeel Rehman (Ap) og stortingsrepresentant fra Østfold, Elise Bjørnebekk-Waagen (Ap). Her beskrev han den kritiske situasjonen i byens restaurantbransje, og fikk positive tilbakemeldinger fra politikerne. På torsdag 10. desember fremmer Arbeiderpartiet et forslag i Stortinget om å stille raskt opp for bedrifter som mister store deler av inntekten sin på grunn av koronapandemien. I Moss er det særlig kritisk fordi det også er vedtatt stans av alkoholservering.

- Det er blodrødt for utelivet i Moss. Smittesituasjonen er fortsatt svært alvorlig, og med kort tid igjen til jule- og nyttårsfeiringen, er det klart at restaurantnæringen går glipp av store inntekter, sier Shakeel Rehman.

Akutt krise

- Det er nødvendig å gå inn med penger til store deler av utelivsbransjen så tidlig at de slipper å møte nedleggingsspøkelset. November og desember er de to månedene i året bransjen har størst inntjening, og som fører til at de fleste greier seg gjennom hele året. I Moss er det skjenkestopp og strenge koronatiltak, og utelivet er som blåst bort. Derfor ber vi om et hastevedtak som sikrer bransjen. Selv om inntektene forsvinner, opprettholdes utgiftene. Jeg håper inderlig at vi får flertall for vårt forslag, men jeg frykter at regjeringspartiene og Frp vil stemme i mot, sier Elise Bjørnebekk-Waagen.

Frp er usikre

- Vi er i gang med å behandle Arbeiderpartiets forslag nå, og forsøker å finne ut om forslaget faktisk vil føre til raskere utbetalinger. Vi har stor forståelse for situasjonen til næringsdrivende i utelivsbransjen. Men vi må være sikre på at intensjonene i et vedtak faktisk lar seg gjennomføre, sier stortingsrepresentant Erlend Wiborg (Frp).

- Må kjenne sin besøkelsestid

Hanne Tollerud mener at Frp nå må kjenne sin besøkelsestid.

– Partiet har gjentatte ganger understreket nødvendigheten av å støtte de deler av næringslivet som sliter hardest. På grunn av koronautviklingen har store deler av utelivsbransjen kommet svært dårlig ut. Det går ut over arbeidsplasser, restaurantdrivere, kulturlivet og publikum, som mister sentrale møteplasser. Jeg oppfordrer derfor Moss Frp til å legge press på sine stortingspolitikere i denne saken, sier Hanne Tollerud.