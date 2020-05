Det er jordbærene med det elegante navnet Flair, som vil være først ute på markedet. Mens jordbærene som deler navn med pandemien Korona, vil være klare rett før St. Hans.

Fra Øst-Europa

For en drøy måned siden så det svart ut for jordbærbøndene. Norge var nedstengt, og det var vanskelig å finne løsninger for å skaffe den nødvendige, utenlandske arbeidskraften.

«Jeg usikker på om det blir norske jordbær på markedet i år», sa Arnstein Pollestad til Dagsavisen 14. april. Men samfunnet har gradvis åpnet seg, og nå har jordbærbonden på Dilling fått tilbake plukkere fra Øst-Europa.

– De som jobber for oss nå, kommer fra land som Polen, Litauen og Romania. De gjør en god jobb. Jeg savner jordbærplukkerne fra Vietnam, som har vært hos oss de siste ni årene. Men det går ikke fly mellom Vietnam og Norge for tida, så det har vært umulig å få dem hit i år, sier Pollestad.

Han forteller at sesongarbeiderne fra utlandet gikk rett i karantene.

– Det har vært en tett dialog med myndighetene, og i likhet med andre deler av samfunnet, er vi nødt til å ta i bruk smitteverntiltak. Det har vi fått til, og nå begynner jordbærene å modnes. Så langt har også været spilt på lag med oss.

Jeg har smakt på de første jordbærene, og det ser ut til at det likevel blir et godt jordbærår i 2020, mener Arnstein Pollestad.

150–200 tonn

Det er mange faktorer som skal klaffe for at jordbærhøsten skal bli vellykket. Perioder med kraftig nedbør kan forrykke hele produksjonen.

– Det må være en balanse mellom regn og sol. For kort tid siden var det svært kaldt på noen netter. Hadde temperaturen gått ytterligere ned et par grader, kunne vi mistet store deler av avlingen. Men vi greide å dekke til plantene, slik at de ble reddet. Jordbærproduksjon er en risikosport, og nå håper jeg vi er over den verste kneika, slik at jordbærene snart kan komme ut på markedet, sier Pollestad.

Gården hans produserer rundt 150–200 tonn jordbær i et normalår. Det gjør han til en av de største jordbærbøndene i Norge.

– Vi selger jordbær til hele landet, men en stor del av salget går til mossedistriktet. Hvert år har vi direkte salg fra boder på Bredsand og ved Rygge Storsenter. Denne tradisjonen vil vi følge opp i år også, sier jordbærbonden.

Normalisert for bønder

Arbeidsforholdene for norske bønder er i ferd med å normalisere seg. Finn-Erling Kristoffersen er leder for Rygge Bondelag, og han forteller at det nå er god tilgang på arbeidskraft.

– Vi er avhengige av utenlandske fagarbeidere, og heldigvis er det gått i orden med innreise- og arbeidstillatelse. Gårdsarbeiderne går rett inn i en ti dagers karantenetid. Bøndene følger opp smittevernråd og veiledninger fra myndighetene. Både potet- og grønnsaksbønder ser ut til å ha grei kontroll på årets avlinger, sier Finn-Erling Kristoffersen.

