Fra torsdag til fredag er det påvist 12 nye smittetilfeller i Moss. Smittekilden for to av dem er ukjent, mens resten er nærkontakt til kjente smittetilfeller.

Blant de smittede er en ansatt ved Lyngrabben, som er et dagsenter på Krapfoss for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

– Totalt tre brukere og ni ansatte er definert som nærkontakter og satt i karantene, og Lyngrabben vil som konsekvens av det holde sitt dagtilbud stengt til og med onsdag 10. desember, sier kommuneoverlege Kristian Krogshus.

Enda en skoleelev smittet

Blant de 12 nye smittede er det også en elev ved Kirkeparken videregående skole.

Kommunen opplyser at skoleruta i Moss ikke vil endres som følge av koronasituasjonen, og siste skoledag 21. desember vil gjennomføres digitalt med hjemmeundervisning.

– Opplegget på den enkelte skole og klasse vil variere fra skole til skole med en fin og relasjonell dag på nett, sier Grete Reitan, enhetsleder for skole i Moss.

Ber folk overholde karantener

Det totale antallet som har fått påvist smitte gjennom hele pandemiperioden er nå 437.

– Smittetallene i Moss er fortsatt høye. I dag ser vi at ti av tolv smittede er nærkontakter til smittetilfeller vi kjenner til fra før, og det er derfor veldig viktig at alle som er i karantene sørger for å overholde den. Er du i karantene skal du være hjemme eller på egnet oppholdssted, og ikke gå på jobb eller skole. Du skal heller ikke oppsøke offentlige steder som butikker, apotek og kafeer, sier kommuneoverlege Kristian Krogshus.

Her kan du se utviklingen av nye smittetilfeller i Moss gjennom hele pandemien: