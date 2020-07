Tekst og foto: Christian Michaelsen

BISLETT: I forrige uke knuste Linn Oppegaard (22) den snart 40 år gamle kretsrekorden på 400 meter da hun gjorde 53,83 på Bislett. Onsdag kveld perset mossejenta på 100 meter med 11,79 på samme bane.

– Jeg er uten tvil i mitt livs form, konstaterer Oppegaard etter svært gode resultater den siste uken.

Mossejenta vant 400 meteren på Bislett i et sterkt felt i rekordløpet, mens hun tok andreplassen på 100-meteren i går kveld.

Oppegaard fikk sitt nasjonale gjennombrudd i fjor da hun tok sine første NM-gull for junior. Under U23-mesterskapet i Sigdal vant hun både 100, 200 og 400 meter. Det ble også finale på 100 meter under Hoved-NM.

– Fremgangen har bare fortsatt, presiserer hun

Friidrettsforbundet gikk tidlig i vår ut og avlyste både junior- og senior-NM på grunn av pandemien. Nå er begge mesterskapene satt på kalenderen. Junior-NM om fire uker er flyttet fra Bergen til Kristiansand, mens Hoved-NM går senhøstes i Bergen. Det mesterskapet skulle egentlig gått St. Hans-helgen i Norges nest største by.

– Dette blir uansett en spesiell sesong. Vi kom sent i gang med konkurranser, men det jeg har levert så langt har faktisk vært over forventet, oppsummerer hovedpersonen selv.

Trener Jørn Tollefsen er strålende fornøyd med sin elev.

– Linn er bedre enn noen gang. Veldig artig å se at hun er på dette nivået, understreker han.

I forrige uke knuste Oppegaard Mette Berger fra Halden sin kretsrekord på 400 meter fra 1982 på 54,73 da hun gjorde sterke 53,83. Med det er hun nummer to på seniorstatistikken i landet så langt i år. På 100 meter er hun etter onsdagens løp nummer tre.

– Min 400 meter var utrolig bra. Jeg trodde faktisk ikke tiden skulle bli så bra som det ble. Jeg var ikke tom for krefter etter målpassering, understreker hun etter pers på nesten to sekunder.

– Jeg er uten tvil i mitt livs form, konstaterer Linn Oppegaard (22) etter svært gode resultater den siste uken. Foto: Christian Michaelsen

På perser på en dag

Oppegaard løp under sin tidligere pers på 100 meter både i forsøk og finale onsdag kveld. Med 11,79 og 11,85 var hun godt under sin tidligere bestetid på 11,90.

– Jeg er veldig fornøyd med dette, sier Oppegaard, som droppet 400 meter i hovedstaden denne uken.

– Jeg vurderte det en stund, men jeg hadde uansett ikke løpt mer enn en distanse her i dag, sier Oppegaard, som for øyeblikket er både kort og langsprinter.

– Denne sesongen vil jeg ha fokus både på 100, 200 og 400 meter. Hvordan det blir i mesterskapene vet jeg faktisk ikke. Jeg må kjenne på dagsformen, og ikke minst se tidsskjemaet, presiserer hun.

Mistet EM

Forbundet tok i vinter ut seks jenter som i utgangspunktet skulle konkurrere om plass på 4 x 100 meter stafett til senior EM i Paris. Oppegaard var en av disse. Nå er både OL og mesterskapet i Frankrike utsatt.

– Mitt fokus i koronatiden har vært på trening. Jeg har ikke brukt tid på å tenke for langt frem, understreker Oppegaard.

Mossejenta presiserer at hun mer enn gjerne kjemper om plass på laget til neste års EM om vi da skal prøve å kvalifisere oss.

I dag er Oppegaard nummer tre på 100 meter på statistikken i Norge. Ingvild Meinseth, som vant onsdag på 11,68 og Helene Rønningen, er foran henne. To av de andre jentene i forbundets sekstett var bak Oppegaard på Bislett.

– Jeg gjorde to gode løp her i dag, men optimalt var det ikke. Spesielt har jeg mye å gå på i starten, forteller hun.

Vil kombinere

Oppegaard har tidligere vært best på 100 og 200. Han presiserer at i år er det trolig litt hipp som happ.

– På sikt blir nok trolig 400 meter hennes beste, sier trener Tollefsen.

– Til høsten håper jeg å kunne løpe ned samtlige av mine perser. Jeg har startet sesongen bra, men maks er dette ikke, avslutter Mossejenta.

Best i Norge

Det er ikke bare Linn Oppegaard av utøverne i Moss som har startet sesongen veldig bra. Oliver Tollefsen har norsk årsbeste i gutter 16 på 100, 200, 300 og 400 meter. Tiden på den litt ukurante 300 meteren er trolig den beste sportslige prestasjonen til sønn av trenere Jørn Tollefsen. I vinter vant Oliver 200 meter under junior-NM innendørs i sin årsklasse. På den halve distansen ble det sølv.

Mathilde Klokseth har også fått en fin start på sesongen. Med 12,07 har hun norsk årsbeste i jenter-17 i tresteg. Her har hun perset klart, og for første gang har hun strukket seg over 12 meter.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Moss Dagblad, se våre abonnementstilbud her.