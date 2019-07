Kjørte i 68/t i Helgerødgata

Utrykningspolitiet (UP) melder på twitter at tre bilister fikk forenklede forelegg for å ha kjørt for fort i Helgerødgata på Jeløy. Laserkontrollen ble avholdt i mellom klokken 19.00 til 20.30 søndag kveld. Den høyeste målte hastigheten var 68 km/t. Vedkommende sjåfør kan regne med et gebyr på minst 3.800 kroner for å ha tråkket litt for hardt på gasspedalen.

Gebyrsatser

I "Forskrift om forenklet forelegg" er gebyrsatsene beskrevet slik:

For en fart på 60 km/t eller lavere:

Til og med 5 km over fartsgrensen: kr. 800,-

Til og med 10 km over fartsgrensen: kr. 2.100,-

Til og med 15 km over fartsgrensen: kr. 3.800,-

Til og med 20 km over fartsgrensen: kr. 5.500,-

Til og med 25 km over fartsgrensen: kr. 8.500,-

For en fart på 70 km/t eller høyere:

Til og med 5 km over fartsgrensen: kr. 800,-

Til og med 10 km over fartsgrensen: kr. 2.100,-

Til og med 15 km over fartsgrensen: kr. 3.400,-

Til og med 20 km over fartsgrensen: kr. 4.700,-

Til og med 25 km over fartsgrensen: kr. 6.400,-

Til og med 30 km over fartsgrensen: kr. 8.500,-

Til og med 35 km over fartsgrensen: kr. 10.200,-