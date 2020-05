På grunn av koronaviruset blir det ingen ordinære barnetog under årets feiring av nasjonaldagen.

I stedet har noen kommuner funnet alternative løsninger.

De har meldt seg på toget til Skogliv, som driver et av landets største Minecraft-servere. Gruppa jobber i disse dager med å bygge et lite «mini-Norge» i spillet, hvor de skal arrangere et virtuelt 17. mai-tog.

– Målet er å skape samhold og felleskap i en tid når de vanlige togene er avlyst. Vi kaller arrangementet vårt det mest sosiale 17. mai-toget i år. Her blir det ingen avstandsbegrensning, forteller Tarjei Mo Batalden, en av medlemmene i Skogliv.

10 kommuner påmeldt - så langt

Så langt har Oslo, Stavanger, Moss, Fredrikstad, Sarpsborg, Bergen, Trondheim, Bodø, Gjerdrum og Ullensaker kommuner meldt seg på som medarrangører.

Det var sistnevnte som var først ut og tok initiativ til samarbeidet. Målet er å samle flest mulig deltakere.

– Vi ønsker at alle kommunene i landet blir med, slik at dette blir et nasjonalt 17. mai-tog hvor alle barn kan være med, sier Lars Halvor Stokstad Onsrud, varaordfører og leder for 17. mai-komiteen i Ullensaker kommune.

Den visjonen deler Batalden.

– Vi jobber med å få med flere kommuner. Vi vil at så mange som mulig skal være med. Vi har serverkapasitet til flere tusen spillere samtidig og rundt 100 000 i løpet av hele dagen. Vi håper dette blir det største Minecraft-arrangementet i Norge noen gang, sier han.

Bryggen i Bergen er ett av landemerkene som de norske spillerne har bygget langs ruta der det virtuelle 17. mai-toget skal gå.

Kjente landemerker

I disse dager jobber en rekke personer med å bygge den virtuelle løypa i spillet, hvor toget skal gå.

– De står på for fullt. Vi håper å ha alt klart innen 17. mai, sier Batalden.

Ruta skal inneholde etterligninger av kjente, norske landemerker, primært fra byer som deltar. Stortinget og Nidarosdomen er eksempler på byggverkene som spillerne vil passere.

– Vi er i kontakt med kommunene som deltar om hva de vil ha med. Det blir en kul rute, som skal ende opp foran slottet i Oslo, forteller Batalden.

Moss kommune har foreslått følgende landemerker som mulige alternativer langs ruta: Kirketorget, Nesparken, Sjøbadet og Bygdetunet i Rygge.

Andre Bjørkli (19) fra Moss, bedre kjent som Flashancash i Minecraft (bildet), skal være «ordensvakt» under paraden.

Gleder seg

Andre Bjørkli (19) fra Moss er en av dem som hjelper til med å arrangere 17. mai-toget. På nasjonaldagen vil han være vakt og skal passe på at folk oppfører seg ordentlig – omtrent som politiet i den virkelige verdenen.

Han kommer også til å gå i selve toget.

– Det blir utrolig kult. Jeg tror vi aldri vil ha sett så mange norske spillere på ett sted før, sier han.

Bjørkli anslår de er rundt 20 spillere som jobber med å tilrettelegge for arrangementet.

– Dette er et prosjekt vi har jobbet lenge med. Vi ønsker ikke at situasjonen i år skal ødelegge for 17. mai-feiringen vår. Dette blir det nest beste - og forhåpentligvis en tradisjon vi kan fortsette med, sier han.

Vil nå ut til de unge

Hver kommune betaler for å bli med som medarrangør. Ifølge Batalden går dette til å dekke blant annet serverkostnader.

Alle de deltakende kommunene fra gamle Østfold fylke (Moss, Fredrikstad og Sarpsborg) har fått summen dekket av Sparebank1-stiftelsen.

Vibeke Weibell Eliassen, kommunikasjonsrådgiver i Moss kommune, forteller at de takket ja til å delta på mandag. Dagen etter har de ført det inn i sitt offisielle 17. mai-program.

– Vi gjør dette for å nå ut til en gruppe som ellers ikke ville fått muligheten til å gå i tog i år, forklarer hun.

Skogliv drives av trioen Tarjei Mo Batalden (fra venstre), Tobias Laundal og Erlend Pilø fra Oslo og Bærum.

Slik kan du delta

Det er lagt opp til at kommunene selv kan bestemme hvilke tidspunkter de ønsker at sine innbyggere skal gå, men i praksis vil det være mulig for deltakere å logge seg inn og gå når de vil. Alle kommer til å følge samme rute.

For å delta trenger man spillet Minecraft.

Deretter kobler man seg til en server (se veiledning her), hvor markeringen skal skje.

Serveren kommer til å holde åpent hele dagen på 17. mai. Det er lov å delta selv om man ikke bor i en kommune som har meldt seg på som medarrangør.

