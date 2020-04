Sykehuset Østfold melder at de har 11 innlagte pasienter med covid-19 per torsdag klokken 11.20. Det er en liten oppgang på to pasienter fra dagen før.

På den positive siden har de ikke lenger noen pasienter med covid-19 på intensiven. Samtidig varsles det ikke om noen nye dødsfall.

For bare et par uker var syv pasienter innlagt på intensiven.

Så langt har totalt fem pasienter dødd som følge av koronaviruset på sykehuset. Det siste dødsfallet skjedde tirsdag 14. april.

Antall medarbeidere med smitte og fravær på grunn av koronaviruset har holdt seg stabilt det siste døgnet, med henholdsvis 21 og 98.

LES OGSÅ: Ny beboer på Orkerød sykehjem i Moss smittet av koronavirus