Ingen nye smittetilfeller i Moss

De lokale myndighetene har god kontroll på smitteutviklingen i Moss. I løpet av hele mai måned er det så langt kun påvist to nye tilfeller av koronasmitte. Det var et tilfelle 1. mai, og et 18. mai. Meldingen fra Moss kommune er at det er tatt 15 prøver fra 21. til 22. mai. To av prøvene gjelder helsepersonell. Kommuneoverlege Kristian Krogshus venter nå svar på 22 prøver.