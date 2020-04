Ingen nye smittede i Moss

Siden pandemien startet, er det testet 1.224 personer i byen. Av disse har 95 testet positivt. Det siste døgnet er 32 personer blitt testet. 11 av dem tilhører helsepersonellet, og det er ventet svar på disse prøvene, og åtte andre prøver som er tatt tidligere, noe senere på tirsdag. Dette informerte kommuneoverlege Kristian Krogshus om på en pressekonferanse tirsdag formiddag.

Testing på Orkerød

Samtlige ansatte ved den hardest rammede avdelingen ved Orkerød sykehjem er blitt testet. Resultatet er at to ansatte og en beboer er smittet, Men de har ingen symptomer på sykdommen. Alle ansatte ved de tre andre avdelingene ved de øvrige avdelingene på Orkerød er også blitt testet. Men beboerne ved disse avdelingene er foreløpig blitt spart.

- Det skyldes en relativ lav smitterisiko for dem, sa Kristian Krogshus.

Han fortalte at kommunen har betydelig bedre oversikt på Orkerød nå, og at situasjonen er mer under kontroll.

Han kunne ikke gi noen forklaring på hvorfor det er store forskjeller mellom Orkerød og de øvrige sykejemmene i byen. Han mente at det ikke var noe klart mønster om hvilke sykehjem som er rammet. Den samme tendensen gjelder situasjonen andre steder i landet. Men kommuneoverlegen forventer nå at situasjonen på Orkerød roer seg.

Han manet fortsatt befolkningen i Moss til å opprettholde de gode rutinene som beboerne har lagt seg til. Med hyppig håndhygiene, god avstand til andre og anbefaling om at folk med luftveisproblemer bør holde seg hjemme.

Musikkorps

Rådmann Hans Reidar Ness var opptatt av musikkorpsene nå som mai måned står for døra. Han fortalte at kommunen jobber for å klargjøre skoler til øvelser. Det gjelder spesielt forhold med renholdsrutiner. Han understreket at det er tillatt å holde utendørs korpsøvelser, så lenge korpsene følger smittevernanvisningene. Musikkrådet har nå utarbeidet en veileder for korpsøvelser, og han håper at den vil bli fulgt.