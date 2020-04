Hytteeiere trosset forbud og dro til sommerhyttene i påsken

– Jeg har fått flere henvendelser i helgen fra folk som reagerer på at det er kommet en del hyttegjester. Det er på polet og i butikken man merker det, og det har vært så ille at folk vegrer seg for å gå i butikken, sier Lillesand-ordfører Einar Holmer-Hoven (H) til NRK.

I Lillesand er det 1.700 hytter, og ordføreren frykter opp mot 4.000 hyttegjester 1. mai-helgen. Mange av dem er fra området Viken og Oslo, som har vært området med flest smittetilfeller i Norge. Holmer-Hoven presiserer at beredskapen er god i kommunen ettersom de kun har hatt sju tilfeller og i tillegg ligger nær sykehus i Kristiansand og Arendal. For mange gjester vil det også være mulig å dra hjem til Oslo ved smitte. – Men jeg ser engstelsen som en del innbyggere hos oss har for smittefaren, sier Lillesand-ordføreren. NRK har også vært i kontakt med kommunene Sirdal og Sauda, som ikke har sett samme pågang. Fra 20. april fjernes hytteforbudet. Forbudet har vært begrunnet med hensyn til kommunehelsetjenestens kapasitet, ikke smittevernfaglige råd, ifølge Helsedirektoratet. (©NTB)