HVEM: Kaja Kirsebom (27)

HVA: NRK-journalist bak saken «Hvem er Silje?».

HVORFOR: Der fortalte hun om en mann som prøvde å lure til seg nakenbilder av damer på sosiale medier, ved å utgi seg for å være en kvinne ved navn Silje.

Hva handler egentlig «Jeg er Silje»-saken om?

– Dette er en sak som handler om catfishing og falske profiler. Det er et relativt ukjent fenomen i Norge, som likevel foregår hver dag. I et lovtomt rom.

Altså, det handler om det egentlig er tillatt å lure folk i sosiale medier?

– Ja, i dag er det lovlig å lure folk på internett. Det er det saken handler om.

Det starta med at du hadde en flørt med en falsk profil. En «Silje» på Instagram?

– Ja. Det var en flørt som foregikk over chat på Instagram. Jeg synes jo det var veldig spennende. Men da personen litt ut av det blå sender et nakenbilde, da begynner det å lugge for meg.

Ja, det virker jo litt ...

– Det gikk gradvis opp for meg at det var en falsk profil, men jeg ble helt klart lurt i starten.

Hvordan var det, da du begynte å skjønne at du var lurt?

– Jeg ble overveldet av nysgjerrighet. Jeg hadde veldig behov for å finne ut av hva dette var. Det handler nok litt om kontroll.

Gjør det noe med deg å ha blitt lurt?

– Det var ubehagelig. Å ikke vite hvem som ville lure meg. Da kan det jo være hvem som helst, og man ser etter personen over alt.

Hva slags reaksjoner har du fått på?

– Folk har vært veldig positive, jeg har fått over hundre tips og meldinger hvor folk sier de har vært utsatt for dette. Så har det har også vært en mediedebatt. Det er jo kjempebra. Det er absolutt verdt å diskutere anonymisering. Skal vi i media ta hensyn til at det finnes steder på nettet hvor man diskuterer anonymt, for eksempel? Det synes jeg er veldig interessant.

Dere identifiserte ikke «Silje». Men på Jodel og andre nettsteder begynte tusenvis av folk å grave og leite. Fulgte du med på det?

– Ja, jeg har nok lest det meste. Det er viktig at vi følger med på reaksjonene som kommer, også utenfor medium NRK kontrollerer.

Har dere identifisert «Silje» for mye?

– Vi har anonymisert mannen på en slik måte at han ikke lar seg identifisere av andre enn dem som kjenner saken fra før. Jeg tenker at vår anonymisering var god, så kan man alltid diskutere etterpå om man skulle tatt ut ett eller annet punkt. Men i alt synes jeg vi har balansert bra. Folk må få et minimum av informasjon også.

Har du snakket med «Silje» etterpå?

– Da jeg fikk innrømmelsen gjorde jeg det klart at hendelsen hadde vekket min journalistiske nysgjerrighet. Etter det hadde jeg lite kontakt med ham, alt har gått gjennom min sjef. Det er etter hans ønske, og det er det mest ryddige.

Nå, noen faste spørsmål: Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jeg er veldig glad i «Verden av i går», av Stefan Zweig. Jeg har selv en bestemor fra Østerrike, som vokste opp der under krigen. Den gir et utrolig detaljert innblikk i hvordan Europa har forandret seg over tid.

Hva gjør deg lykkelig?

– Oj, det var vanskelig. Kan jeg si smågodt og dataspill?

Absolutt! Men da må jeg få detaljer.

– Det beste er Dundersalt. Eller, det som er på utsiden av dundersaltet. Jeg liker ikke innsiden, det smaker ingenting. Haha.

Hæ? Du sutter deg gjennom de første par millimeterne og kaster resten?

– Ja. Jeg gjør det. På den måten blir det nesten sunt, også!

Herlig dekadent!

– Ja, ikke skriv det. På dataspill elsker jeg Civilization. Jeg har spilt det med pappa siden jeg var ti, og det hender vi fremdeles har lan. Jeg synes det er helt fantastisk.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg er utrolig rotete. Jeg rydder aldri rommet mitt før jeg må brøyte meg vei. Haha, det er sånne tårn av klær, det har hendt at jeg finner tekopper med mugg i.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller mot?

– For kvinners rettigheter til egen kropp og mot abortnemnder. Men jeg turte ikke gå i 8. mars-tog i år.

Fordi korona?

– Ja. Jeg tok hjemmekontor et par-tre dager før alle andre. Men årene før har jeg gått.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Åse Kleveland.

