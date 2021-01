Høyeste antall drap på sju år i Norge

Av: Steinar Schjetne



Til sammen 34 gjerningspersoner ble siktet for drap i fjor – 30 menn og fire kvinner. Ingen av dem er så langt dømt, viser Kripos' årlige statistikk.

Av 31 drapsofre er 16 menn og 15 kvinner. De fleste drapene i Norge skjer i private hjem og i de fleste sakene er det en relasjon mellom gjerningsperson og offer. I halvparten av sakene ble kniv brukt som drapsvåpen.

Les også: Har oppdaget nytt kvikkleireområde i Moss (+)

Tre av drapssakene som ble etterforsket av politiet var dobbeltdrap, viser oversikten.

– Drapstallene i Norge fortsetter å holde seg lave sammenlignet med våre naboland, sier leder Vibeke Syversen for voldsseksjonen i Kripos.

Kripos' oversikt strekker seg 30 år tilbake i tid, og viser at selv om 2020 var det verste drapsåret på sju år, blir det gjennomgående færre drapssaker årlig her i landet. Syversen poengterer overfor NRK at i et tiårsperspektiv ligger 2020 på gjennomsnittet. Hun vurderer fjorårets utviklingen som en naturlig variasjon.

– For Norge ser vi en svakt synkende trend for drapssakene, sier hun.

Les også: Pågrepet med bilen full av kniver og en halvladd pistol i jakka