Visekunstneren Lars Klevstrand underholdt på 80-årsjubileet til Moss Jern og Metall i 1981. Da fremførte han den sterke antirasistiske og antinazistiske sangen «He Is Dead, But He Won’t Lie Down», som blant annet har et vers om nynazisten Erik Blücher, som vokste opp i Moss.