Det skriver Moss Avis.

Halvard Sand, som har vært KrFs listetopp de siste lokalvalgene, har tidligere gjort det klart at han ikke stiller til valg for KrF i år.

1. april leverte PDK inn en liste til årets lokalvalg i Moss. Der sto Sand øverst. Nå har han trukket seg fra PDKs liste.

– Det var dumt gjort av meg å si ja til dette, i og med at jeg er medlem av et annet parti (KrF), og KrFs gruppeleder i Moss bystyre. Jeg sa ja for å være snill, men nå tenker jeg at dette bare framstår som en dårlig aprilspøk, sier han til Moss Avis.

