Viruskrisen skaper EM-utfordringer for TV-folket. Ekspertkommentator Gunnar Pettersen følger kampene i Oslo, mens Ole Erevik er eneste utsendte i Danmark.

– Smittesituasjonen i Europa gjør at vi for en gangs skyld sender svært få medarbeidere til EM. Vi må i likhet med alle andre ta ansvarlige hensyn for å bidra til minst mulig smitte. Derfor vil både kommentatorer og studio være lokalisert i Oslo, sier redaksjonssjef Sjur Molven i rettighetshaver Nent Group til NTB.

Desember, håndball og TV har vært en vinner siden den norske VM-bronsen i 1986.

Alle Norges kamper og utvalgte andre vises på TV3. Norge møter Polen torsdag, Tyskland lørdag og Romania mandag i gruppespillet.

– Korona-situasjonen gjør jo at det blir et annerledes håndballmesterskap enn det vi er vant til, men vi er utrolig glade for at det i det hele tatt ble et mesterskap. Direktesendt sport er viktig for veldig mange, ikke minst i slike tøffe tider som vi opplever nå, og seerne kan være trygge på at de skal få et like godt håndballprodukt på TV3 og Viaplay som det de er blitt vant til de siste årene.

Blir hjemme

Kommentatorer og studio-oppstilling er tilnærmet likt som under VM i Japan i fjor.

Daniel Høglund og Pettersen kommenterer. Ørjan Bjørnstad er programleder og har med seg Karoline Dyhre Breivang i studio. Der skulle også Ole Erevik vært, men han er bosatt i Danmark.

– Dermed blir han i stedet vår på-plass-ekspert og reporter i Kolding og Herning denne gang, sier Molven.

– Vi vil selvsagt savne det vante publikumstrykket i arenaen. Tilgangen på og kontakten med de norske spillerne og støtteapparatet, blir noe annerledes. Noe mer avstand både vil og må det bli for å minimere risikoen for smitte. Og i disse tider handler det da om å være kreative og løsningsorienterte for å sikre en så god dekning som mulig innenfor trygge rammer for alle parter.

I 2016 hadde TV3 på det meste 1,7 millioner seere under EM-finalen mellom Norge og Nederland. Herre-EM tidligere år ga også svært høye seertall.

Nent Group sitter på håndballrettighetene for VM og EM begge kjønn til og med 2026.

