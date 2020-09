Værlegata 25 ble bygget i 1881. Det var to bygninger som hørte til denne adressen, med i alt 13 husstander. Her var det utedoer fram til 1968. Da ble det bygd fire vannklosett i bryggerhuset. beboerne måtte derfor fortsatt gå ut av leiligheten for gjøre sitt fornødne. Værlegata 25 var en av 121 bygninger i Nyquistbyen som ble revet for å gi plass til nytt togspor og ny jernbanestasjon i Moss. Huset ble revet 25. februar 2019. Foto. Paul Norberg