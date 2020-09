Dette bildet er fra 1967. Da hadde oppgangstidene for Moss Verft begynt, og fram til 1984 bygde verftet gasstankere på løpende bånd til rederier over hele verden. Verkstedklubben ved Værven jobbet hardt for at de ansatte skulle få sin del av profitten. Både i form av lønns­økninger og velferdsgoder.