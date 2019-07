For mange baklengs for Moss FK i vår

MFK ligger plassert på 10. plass, og har sluppet inn 29 mål på 14 kamper. Det gir et gjennomsnitt på to baklengsmål pr. kamp. Det er kun de to lagene på bunnen av tabellen som er dårligere. Sola og Byåsen har henholdsvis 30 og 36 baklengsmål.

Bedre forsvar

MFK-trener Marjo Jovic er nødt til å forsterke forsvaret, og til MFKs nettsider forteller han at samtlige spillere i stallen er tilgjengelige og klare for kamp igjen. Han fremhever at keeper Anders Gundersen og midtstopper Stian Andersen er klare til innsats etter lengre tids skadeavbrekk.

Ifølge Moss Avis har MFK også vært i kontakt med tidligere Sprint Jeløy-spiller Aleksander Wikevand Bjørnvåg, som i den senere tid har spilt for Alta. Han er forsvarsspiller. I et intervju med Altaposten sier Bjørnvåg:

«Det er flere grunner til at jeg velger å flytte på meg. Jeg er ferdig på universitetet og har nå bachelorgrad i idrett, samt at Moss FK har kommet på banen med et sterkt ønske om å hente meg til klubben. De trenger en midtstopper, og jeg trenger et miljøskifte og mer spilletid.

Alta IF ønsket å ha meg her, men vil samtidig ikke legge noen hindringer i veien for meg. Det setter jeg stor pris på.»

MFKs styreleder understreker at det ennå ikke har vært snakk om noe kontraktsforslag med Aleksander Wikevand Bjørnvåg.

– Optimist

På tross av en vanskelig vårsesong er trener Marjo Jovic optimist med tanke på høsten. På mandag 29. juli starter laget med nye treningsøkter. Og fra 1. august er også nysignerte Magnus Fagernes klar for klubben. Dette er en unggutt fra Drøbak Frogn som er kjent for å score mange mål.

1,2 mål pr. kamp

– Jeg har klokkertro på en god høst på Melløs. Vi hadde ingen optimal oppkjøring i vår, og kom sent i gang med å sveise sammen et ungt lag med hele ti nye spillere, forteller Jovic til fotballklubbens nettsider.

Han var ikke fornøyd med å ta kun 16 poeng i løpet av vårsesongen.

Moss FK scoret kun 17 mål i vårsesongen, noe som tilsvarer et gjennomsnitt på 1,2 mål pr. kamp. Med så liten scoringsevne er det vanskelig å vinne.

– Når vi trenger ti sjanser i hver kamp for å vinne, fortjener vi ikke mer enn de poengene vi har. Kampene mot Kvik Halden hjemme (1-4-tap) og Nardo borte (4-0-tap) var våre verste opptredener i vårsesongen, mens de andre kampene har blitt avgjort på marginer. Ligaen er veldig sterk og det gir oss god motstand for våre unge spillere i år, sier Jovic til MFKs nettsider.